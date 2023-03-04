К 8 Марта резко изменится. Синоптики предупредили о погоде в Москве

Весна у москвичей пока разве что в душе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна у москвичей пока разве что в душе - а на улице пейзаж абсолютно зимний. Свежевыпавший снег, гололедица на дорогах, минусовая температура…

С такой же погоды начнётся и новая неделя, не радуют прогнозом в Гидрометцентре России. В понедельник, 6 марта, ночью в мегаполисе подморозит до -4…-6 градусов, в Подмосковье до -9. Днём пасмурно, 0…-2, будет сыпать небольшой снег.

Во вторник, 7 марта, ночью воздух остынет до -10 градусов, днём -1…+1, и опять с небольшим снегом.

Ночь на 8 марта тоже будет морозной, -5…-10 градусов. Зато днём резко потеплеет до +5! Москва окажется в теплом секторе атлантического циклона. И это действительно подарок дамам к празднику: с четверга все вернётся к зимнему сценарию, температура понизится до ноля. А в конце недели, вопреки календарю, ожидается новое похолодание. По ночам -10…-11 градусов, днём 0…-5, и опять снег.

Порадует ли солнце в Международный женский день?

- Вряд ли. Небольшая шанс на солнце есть в ранние утренние часы, сразу после рассвета, в 7 - 8 утра. А день, скорее всего, будет облачным и серым, — поделилась с «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Когда все-таки ждать настоящего весеннего тепла?

- Пока в прогнозах потепления нет, как минимум до 15 марта температура будет отрицательной даже днём. Весеннюю погоду ждём в лучшем случае в конце второй декады марта, — не добавляет оптимизма Татьяна Позднякова.

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