Нерожденное дитя помутило разум: столичные следователи закрыли дело о похищении ребенка мигранткой

22-летняя Сожидахон Рузибоева стала подозреваемой в похищении ребенка. Фото: Предоставлено героем публикации

- Это что же получается: у нас любого ребенка можно просто себе забрать? И ничего за это не будет? - известие о закрытии уголовного дела москвичка Инна Багренина восприняла, мягко говоря, в штыки. Ведь именно ее дочь – 4-летняя Алиса 19 августа прошлого года ушла с детской площадки за ручку с незнакомкой. Если бы не ее старший брат, который поднял шум, то неизвестно, чем бы эта история закончилась. А так Инна догнала дочь, незнакомку сдала полиции и добилась возбуждения уголовного дела. Так 22-летняя Сожидахон Рузибоева стала подозреваемой в похищении ребенка.

ДОЛГИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Зачем кому-то чужой ребенок? Оправдания задержанной звучали не слишком правдоподно: мол, девочка попросила купить ей сухариков, вот они и пошли в магазин.

Инна заверяла: дочка не разговаривает с незнакомцами, да те бы ее и не поняли – у ребенка серьезный дефект речи. А значит, ее изначально хотели похитить. Для чего? Продать бездетной паре, А может быть, даже на органы. То есть Рузибоева могла работать не одна, а в составе банды. Банды мигрантов, торгующих детьми.

Лихо закрученный сюжет, который излагала испуганная мать, «спотнулся» о реальность. А точнее, о трагическую историю жизни самой Сожидахон (в изложении ее самой и родственников).

Инна догнала похитительницу своей дочки уже у магазина. Фото: Александра БУДАЕВА

НЕСЧАСТНОЕ ДИТЯ

Девушка – родом из весьма уважаемой на родине семьи, росла в тепличных условиях. А потом вышла замуж. Как это часто бывает, не сошлась характером со свекровью.

- Во время очередного конфликта Сожидахон упала с лестницы, после этого ребенка потеряла, - вспоминала мать девушки.

Дальше был тяжелый развод и затяжная депрессия. Чтобы вернуть дочь к жизни, в начале лета прошлого года мать перевезла ее к себе в Москву. Сожидахон друзей заводить не торопилась, потому что по-русски почти не говорила.

Зато частенько гуляла на детской площадке недалеко от дома, где угощала ребятню конфетами и сухариками.

- У нас на родине так было принято, никто не возражал, если взрослый угощал чем-то ребенка из «своего» двора, все жили дружной общиной, - заверяли родственники подозреваемой.

Ну неужели взрослая девушка в 21 год не понимала, что в Москве порядки другие? Силовики задались тем же вопросом и отправили Сожидахон на психолого-психиатическую экспертизу.

Результат получили неожиданный: Рузибоева вменяема, но не в полной мере осознавала последствия своих действий, потому что она – незрелая, безинициативная, внушаемая и ранимая личность.

ДАВАЙТЕ-КА РАЗБЕРЕМСЯ

Нашли ли следователи подтверждение тому, что в Сожидахон действительно пережила все те тяготы, о которых говорила ее родня, и именно поэтому так странно вела себя? Решили ли они, что раз подозреваемая не осознавала, что творит, то и наказывать ее не за что? История умалчивает.

Адвокат Багрениной Константин Ерохин пытался обжаловать результаты экспертизы, но большой пользы делу это не принесло. Сейчас он готовится опротестовывать закрытие уголовного дела.

Сюжетом этой восточной сказки московского розлива заинтересовались в СК России:

- Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по городу Москве Андрея Александровича Стрижова доклад о результатах расследования этого уголовного дела и причинах, послуживших основанием для принятия решения о его прекращении, - сообщает Информационный центр СК России.

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