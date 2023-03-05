В погоне за красотой: как посмотреть новые станции БКЛ бесплатно

БКЛ полностью ввели в эксплуатацию 1 марта, Фото: Иван МАКЕЕВ

5 марта - последний день, когда по Большой кольцевой линии можно прокатиться бесплатно. Напомним, БКЛ полностью ввели в эксплуатацию 1 марта, в честь чего мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ближайшие пять дней турникеты будут пропускать всех желающих бесплатно. Срок истекает в воскресенье.

С учетом того, что одновременно с БКЛ открылись 9 новых станций, горожане ринусь в подземку. Кто-то по делам, а кто-то – и просто посмотреть, прогуляться и пофотографировать необычное оформление: на стенах станции «Нагатинский затон» мозаикой выложены гигантские рыбы, на потолке «Рижской» установлен «ковер-самолет» (на самом деле – изогнутый экран), «Сокольники» расписаны плакатами, стилизованными под советский период. Каждая станция уникальна.

С 6 марта за вход на БКЛ нужно будет платить по обычному тарифу. Но теперь, если вам не нужно добираться по делам из одной точки в другую, то прогуляться по подземке можно при помощи виртуальной 3-d экскурсии.

Она доступна на сайте. Переходя по ссылке, вы попадаете в вагон метро, который движется по Большой кольцевой линии. Выйти можно на любой из 31 станций. Экскурсия дает возможность посмотреть не только подземную часть, но и «подняться» вверх по эскалаторам. Если «гуляете» с телефона, то гаджет придется крутить вокруг себя. Если с компьютера – управляете пространством при помощи мышки или тачпада.

Из очевидных несостыковок «виртуала» и «реала» - отсутствие того самого «ковра-самолета» на станции «Рижская». Но некоторые вещи стоят того, чтобы за ними проехаться лично.