Согревали помещение как могли: стало известно, почему пожар на Комсомольской площади был таким сильным

Возгорание тушили свыше девяти часов более 120 пожарных Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На сгоревшей цветочной базе у Комсомольской площади не было центрального отопления. Чтобы поддерживать температуру в помещении, использовали отопительные приборы. Ранее экстренные службы сообщали, что предварительной причиной пожара мог стать сбой в работе техники.

Флорист-дизайнер Павел Горбенко ранее много сотрудничал с компанией «Цветы от Мачелюка», которой принадлежит склад. В разговоре с kp.ru он характеризовал фирму как очень хорошую. Павел не раз бывал в том помещении.

— Живые цветы горят плохо. Но при этом на складе было очень много сопутствующего материала — упаковка, новогодние декорации, искусственные цветы и сухоцветы. Все это как раз очень хорошо горит. Помещение большое. Когда я там был, мне казалось, что в случае пожара выбраться оттуда будет просто. Однако на базе перманентно шел ремонт и освоение новых территорий. Склад располагался в старых железнодорожных ангарах. По моему, там не было централизованного отопления, шел местный обогрев, — поделился Горбенко с kp.ru.

В пожаре погибли семь человек. Возгорание тушили свыше девяти часов более 120 пожарных. Планировали задействовать три вертолета Ка-32, но из-за погоды они не смогли вылететь. В тушении участвовал пожарный поезд.

Сгоревшее здание построено в начале прошлого века. Это двухэтажный кирпичный склад. Его владелец Антон Мачелюк — бизнесмен из Саратовской области, который давно перебрался в Москву. На складе уже был пожар в 2019-м году. Тогда никто не погиб, однако за нарушение техники безопасности фирму оштрафовали.

Сейчас возбуждено уголовное дело. По статье за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, грозит до 10 лет колонии.

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