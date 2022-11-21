Для подмосковных фермеров запустили бесплатный онлайн-сервис по подбору земельных участков

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

На портале госуслуг Московской области появился новый онлайн-сервис для фермеров. Теперь все желающие смогут через гаджет или компьютер в течение нескольких минут подать заявку на получение земли.

- Для этого фермеру достаточно авторизоваться на региональном портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку, - объяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. - Результат поступит в личный кабинет.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Как воспользоваться сервисом:

- Заходите на портал uslugi.mosreg.ru.

- Далее - в раздел «Земля и стройка».

Для подачи заявки фермер должен соответствовать нескольким критериям.

1. Во-первых, это должен быть предприниматель, который сам производит, перерабатывает, хранит и реализует сельхозпродукцию.

2. Его продукция - это мясо и мясные продукты, молоко, сыры, овощи или фрукты.

3. Доля дохода от продажи в течение календарного года должна быть не ниже 70%.

Подходящий участок можно выбрать на интерактивной карте. Там же будут указаны условия, на который предоставляемся земля - в аренду, на безвозмездной основе или через торги (в том случае, если этот же участок интересует сразу несколько фермеров).

Дальше все максимально просто: заполняете электронное заявление и прикладываете необходимые документы.

Важно: услуга оказывается бесплатно.

Ведомство подготовит ответ в течение всего одного дня.