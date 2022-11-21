Два туристических проекта из Подмосковья вошли в число победителей премии Russian Event Awards - 2022

Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры и туризма Московской области

Звание Подмосковья как одного из главных на федеральном уровне туристических регионов России подтверждено дипломами XI Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards - 2022. Сразу два проекта были отмечены жюри конкурса, который состоялся в Нижнем Новгороде.

Один из них - Саввино-Сторожевский духовно-просветительский фестиваль, который прошел в июле у стен одного из самых легендарных православных монастырей России и собрал более 10 тысяч гостей. Специальный диплом «За продвижение Звенигорода, как событийной столицы Подмосковья» был вручен администрации Одинцовского городского округа.

Телеканал «Радуга» из Павловского Посада выиграл «серебро» в номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма».

Стоит отметить, что в нынешнем году на Russian Event Awards было заявлено 604 проекта из 62 регионов России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв несколько лет назад определил туризм как один из векторов развития территорий Подмосковья. Региональные власти провели большую работу по благоустройству самых популярных туристических направлений, поддерживали инвесторов, которые развивали гостиничную сеть. Результат говорит сам за себя: например, в допандемийном 2019 году Подмосковье посетили 22 млн туристов! И сейчас Московская область является одним из главных направлений для отдыхающих со всей страны.

- Регион растет, туристов приезжает очень много, качество сервиса улучшается, - говорит Андрей Воробьёв. - В этом году мы видим огромный запрос на отдых - это и отели, и пансионаты, и активный отдых, и спорт, и глэмпинги. В общем, все то, что позволяет провести уикэнд и даже отпуск. Поэтому для нас туризм все больше становится индустрией, которой мы с удовольствием уделяем внимание.