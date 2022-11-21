«Это и налоги, и рабочие места, и технологии»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о новых проектах по импортозамещению

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Московская область за ближайшие четыре года реализует сразу 130 различных проектов по импортозамещению. Об этом во время еженедельного совещания с членами регионального правительства и главами муниципалитетов сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Вместо покинувших рынок зарубежных компаний приходят отечественные инвесторы, которые готовы производить конкурентоспособный российский продукт. До конца 2022 года будет запущены сразу 21 производство на 3 тысячи рабочих мест. (Инвесторы вложат в эти проекты 9,4 млрд рублей). А в течение 2023-2025 годов в регионе заработают еще 109 импортозамещающих проектов. Это 12 тысяч рабочих мест для жителей области и 140 млрд рублей в качестве инвестиций.

- Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, а сейчас их уже - 130, - рассказал Андрей Воробьёв. - Приятно, что большая часть - не на бумаге, а реализуется в территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу важной.

Губернатор привлек внимание глав городских округов: сроки реализации этих проектов напрямую зависят от того, как они сопровождаются на местах, какую поддержку получают от местных чиновников.

С начала нынешнего года заработали уже 14 новых производств. Причем, речь во многих случаях идет об импортозамещении сложной техники. Например, в Балашихе авиационная корпорация «Рубин» теперь производит детали взлетно-посадочных устройств для самолетов. Мытищинское «ОКБ КП» - кабеля для судов, компания «Основной элемент» из Солнечногорска - ингаляторы и баллончики с газовой кислородной смесью, которые раньше в-основном поступали из-за границы.

Проекты, которые начнут работать еще до Нового года - производство трубопроводной арматуры в Коломне. В Сергиевом Посаде начнут делать оборудование для нефте-газовой добычи, в Серпухове - пищевую пленку и лифты нового поколения.

- У нас также есть история с проектами импортозамещения на федеральном уровне, - напомнила заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. - Минпромторг определил 12 приоритетных отраслей, по которым создал перечень продукции критического импорта. Сформировано 162 проекта со всей страны, от Подмосковья мы инициировали включение 20 проектов.

Эти компании смогут получить льготные кредиты на срок до 15 лет под 1-5% годовых.

В Московской области действует и собственный пакет мер поддержки для компаний, которые развивают импортозамещение. Это и участки под развитие производства за символический 1 рубль, и земля без торгов, и промышленная ипотека, и льготные займы, и субсидии, и многое другое. Всю подробную информацию можно найти на Едином инвестиционном портале предпринимателей Московской области.

- Мы рады приходу инвесторов - и новым, и тем, которые расширяют свои предприятия, - отмечает Андрей Воробьёв. - Поэтому важно, чтобы меры, которые мы постоянно декларируем, реализовывались на местах без каких-либо проблем. Наша задача - обращать внимание на поддержку производств, бизнеса, инвестиции, чтобы иметь и занятость, и налоговые поступления.