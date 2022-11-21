«На 2023 год мы темп не снижаем»: губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о планах по строительству школ, детсадов и больниц

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Московская область в будущем году намерена не снижать темпов строительства социальных объектов.

«Строительство соцобъектов - школ, детских садов, учреждений здравоохранения - тема знакомая, - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время еженедельного совещания с министрами регионального Правительства и главами муниципалитетов. - Важно, что вопреки новым вызовам в 2022 году мы справились с задачей, и построили или завершаем строить все, что обещали жителям. Это 52 объекта, в том числе 30 - в сфере образования и еще 14 - по линии здравоохранения. На 2023 год мы темп не снижаем и постараемся открыть еще 56 объектов.

Губернатору доложили о социальных объектах, которые планируют сдать до конца текущего года. В настоящий момент сданы уже 25 из 52 объектов.

В их числе, например, 11 школ на 5 975 ребят - в Долгопрудном, Красногорске, Павловском Посаде, Можайском городском округе, Подольске, Орехово-Зуеве, Лобне, Луховицах, Щелкове. Готовы к открытию еще две школы – первая школа микрорайона Ольгино в Балашихе (1100 мест) и новый корпус гимназии в Коломне (в нем будут учиться 200 детей).

Еще 9 школы будут сданы до конца текущего года - в Истре (две), Коломне, Красногорске, Щелкове, Богородском и Рузском городских округах.

В течение 2022 года были сданы 9 детсадов на 2250 мест в 7 городских округах. В ноябре и декабре откроются еще три детских сада.

Также в текущем году будет построено 14 объектов здравоохранения: поликлиники в Коломне и Домодедове, пристройки к поликлиникам в Раменском и Реутове, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в Чехове и Егорьевске, офисы врачей общей практики (такие ставятся в небольших населенных пунктах) в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах. Завершаются стройки Центров диспансеризации в Видном, Домодедове, Одинцове, а также станций скорой медицинской помощи в Солнечногорске, Кашире и Видном.

В Мытищах и Власихе открыты два стадиона. В тех же Мытищах достраивают ФОК, в Химках – плавательный бассейн.

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал о планах строительства социальных объектов в 2023 году:

- Мы должны ввести 56 объектов. Традиционно учреждения образования занимают самый большой блок. Ставим задачу открыть все школы к 1 сентября. Это будут 23 школы на 15100 мест.

К слову, с 2019 года в Московской области построена уже 71 школа, в которых занимаются около 40 тысяч ребят разного возраста.