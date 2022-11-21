«Более конкурентоспособен, чем европейский»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Президенту о строительстве крупнейшего птицеводческого центра

Фото: Антон Чернов

С 2014 года Россия и Московская область в частности совершила серьезный рывок по части импортозамещения и собственном продовольственной безопасности. Но вопросы по некоторым направлениям все еще остаются. Например, по оценкам специалистов племенное поголовье птицы на 98% зависит от поставок яйца и суточных цыплят из других стран. Их большая часть в последние годы закупалась в Англии, Голландии, Бельгии, Канаде, Испании, Чехии, Турции.

Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видео-конференцсвязи, на котором как раз и обсуждалось развитие животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания, - отметил Владимир Путин. - Сегодня с нами на связи - предприятия, которые будут выводить отечественные породы мясных кур, уже занимаются племенным животноводством, формируют генетическую базу в области свиноводства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Президенту о строительстве птицеводческого центра в Сергиевом Посаде, который после запуска станет одним из крупнейших в России. Первый камень в основание будущего предприятия Андрей Воробьёв заложил вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в июне текущего года.

Фото: Антон Чернов

Центр будет состоять из пяти площадок: фермы для молодняка (8 птичников на 96 тысяч птиц в год), две фермы для содержания взрослого селекционного стада (12 птичников, 84 тыс. голов), инкубаторий на 26 млн яиц в год, две площадки для хранения подстилки из птичников и ее переработки в удобрения.

Сейчас будущий центр готов на 50%. С весны 2023 года его планируют поэтапно запускать.

- Наша задача - с апреля-мая вместе с учеными и производственниками реализовать проект, который благодаря масштабированию будет динамично развиваться. Конкурентная порода «Смена-9», выведенная ученными, может быть представлена на нашем рынке, - рассказал Андрей Воробьёв главе государства. - Материал, который мы будем производить и масштабировать с 2023 года, более конкурентоспособен, чем европейский, благодаря отсутствию избыточных затрат на логистику.

Губернатор отметил, что параллельно ведется работа и над подготовкой кадров для селекционно-генетического центра.

- С Минсельхозом обсуждаем совместные мероприятия, чтобы приходили молодые ученые и реализовывали навыки, которые они получают в высших учебных заведениях. Создать этот сплав науки и производственников - наша задача.

По оценкам специалистов, благодаря запуску предприятия, Московская область уже к 2024 году сможет полностью обеспечивать себя племенным яйцом, а к 2025-му закрывать потребности до 15% всего российского рынка.