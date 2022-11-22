В Подмосковье с 25 ноября начинают работать горнолыжные курорты

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В Московской области хоть и нет гор, но ее горнолыжные курорты практически каждый год входят в тройку лучших в России. Главный «кластер» спусков, которые каждый сезон собирают десятки тысяч любителей горных лыж, сноубордов и «ватрушек», находится на территории Дмитровского городского округа. В холмистой местности начали создавать горнолыжные базы еще в 1960-х годах. Однако и в других местах свои «горнолыжки» позже тоже появились.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, в нынешнем году горнолыжные курорты Подмосковья открываются уже с текущей недели.

25 ноября, пятница. Первыми начинают принимать гостей две базы, которые находятся как раз в Дмитровском округе, - «Волен» и горнолыжный клуб Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе.

1 декабря, четверг. Эстафету подхватят горнолыжный комплекс «Красная горка» в Подольске и горнолыжный курорт «Царьград» в Пущине.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В середине декабря ожидают старт еще двух дмитровских «горнолыжек» - клуба «Целеево» и парка «Яхрома».

- Всего на территории Московской области на сегодняшний день расположено 18 горнолыжных курортов, - сообщили в подмосковном Министерстве культуры и туризма. - За зимний сезон 2021/22 года самым посещаемым стал комплекс «Сорочаны» в Дмитровском городском округе, его посетителями стали более 1 млн человек.