Москва своих не бросает!

Из Москвы в зону СВО помимо мобилизованных отправились несколько тысяч добровольцев.

Город взял их под особую защиту

Частичная мобилизация, как известно, была объявлена в России 21 сентября.

Власти Москвы с первых же дней запустили меры поддержки для мобилизованных горожан. Ввели ежемесячные денежные выплаты (плюс 50 тысяч рублей к положенным от государства). Организовали выдачу экипировки - от камуфлированных костюмов с берцами до наборов средств личной гигиены.

Плюс, конечно, мобилизация была связана с определенными логистическими сложностями, многие получившие повестки не вполне понимали, как до отправки в учебку успеть решить десятки вопросов, которые остаются незакрытыми на гражданке, в том числе о помощи семьям, с позицией работодателей.

Город запустил специальную горячую линию и чат-боты в соцсетях, чтобы помогать призванным из Москвы в ручном режиме, разбирая каждый конкретный случай.

Президент России Владимир Путин 19 октября обратился на Совбезе к руководителям субъектов РФ:

- Поручаю совместно с Народным фронтом, движением «Мы вместе», волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации, - детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников.

Впрочем, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан двумя неделями ранее, 5 октября:

- Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту.

Решая все вопросы

А тот самый Центр помощи семьям мобилизованных у метро «Площадь Ильича» начал работу несколькими днями ранее - еще 1 октября.

- Сейчас очень важно уделять внимание семьям мобилизованных. Это направление, пожалуй, не менее важное, чем сама мобилизация, потому что семьи оказываются в ситуации, которую сложно было предположить еще вчера, - объяснял Сергей Собянин. - И конечно, многие психологически не готовы к этому. Поэтому мы создали специальный центр оказания содействия семьям мобилизованных граждан, в котором предоставляется весь набор услуг, начиная от адресной помощи: материальная юридическая помощь, психологическая поддержка.

Для семей мобилизованных разработали целый список мер поддержки. Внеочередное зачисление в детсады детей от 1,5 лет и старше, освобождение от оплаты за городские и муниципальные детские садики, бесплатное посещение кружков и секций в школах, школьникам любого возраста - бесплатное двухразовое питание, студентам городских колледжей - одноразовое, для супругов и детей старше 18 - организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, содействие в поиске работы. И еще много чего.

Причем часть этих услуг (например, по питанию в школах) были назначены проактивно - то есть людям для их получения даже не нужно было писать заявления.

Известно, что только за первый месяц работы Центра помощи семьям мобилизованных единовременную социальную помощь получили около 10 тысяч человек.

Впрочем, помимо Центра помощи горожане могут обратиться ровно с теми же вопросами в еще семь флагманских офисов «Мои документы» в разных районах города - выбирая более удобные для себя по географическому принципу.

Волонтеры, дети, добровольцы, врачи

И обычные люди, москвичи, не остаются в стороне. Активно работают волонтеры из уже упомянутого проекта «Мы вместе». Неравнодушные разного возраста объединяются, чтобы помогать и тем, кто находится в зоне СВО, и их семьям. Женщины объединяются в швейные «артели», в свободное время отшивая теплую одежду для наших солдат.

Огромное количество людей вовлечены в эту работу. От души. По зову сердца.

Свой вклад в общее дело вносят даже дети. Например, во время празднования Дня народного единства на ВДНХ были оборудованы шале с видеостудией, где любой желающий мог записать свое послание российским солдатам, и мастерская, в которой дети рисовали открытки.

Известно, что несколько тысяч москвичей отправились в зону СВО добровольцами. Хотя могли остаться дома - либо не получали повесток, либо имели «бронь» на работе.

Также поступают сотни столичных медиков, добровольно отправляясь в военные госпитали, оборудованные в приграничных районах.

- Мы ездим «вахтами». Там несколько недель, затем возвращаемся в Москву, на основное место работы, потом едем опять, - объясняет 40-летняя Ирина, медсестра одной из столичных больниц. - На днях уезжаю в третий раз. Двоих детей-подростков оставляю с мужем. Страшно? В первый раз очень страшно было. Потом привыкаешь. И именно там понимаешь, для чего мы это делаем и что мы там очень нужны - вытаскивать наших ребят. Лично я не могу иначе. Москва своих не бросает!

Карта Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

От метро «Площадь Ильича» - пять минут неспешным шагом. Улица Сергия Радонежского, 1, стр. 1. Вход - под вывеской «Моя карьера». Посетителей встречают администраторы, дальше распределяя по сотрудникам. Все быстро, четко. А главное - эффективно. Центр помощи семьям мобилизованных, открытый в Москве еще в начале октября, работает как часы, решая любые вопросы, с которыми приходят жены призванных из столицы солдат.

- Буквально за несколько минут решили мои проблемы, - делится Анастасия из Отрадного. - Приехала сюда, чтобы оформить единовременную помощь, записать сына на продленку в школе и двухразовое питание. Действительно как часы…

Центр помощи семьям мобилизованных - лишь одно из направлений работы столичных властей, тем, кто был призван из города, и их родным. Лишь одно из!