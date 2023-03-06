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Общество5 марта 2023 22:50

Не пропустите: весеннее настроение от «Комсомолки»!

В выпуске газеты «Комсомольская правда» для Москвы и Подмосковья за понедельник, 6 марта 2023 года, всех читателей ждет подарок
Источник:kp.ru

Наконец-то пришла весна. Многие считают дни до возвращения на любимую дачу, чтобы вернуться к своим клумбам и грядкам. Навести красоту на участке, посадить цветы и овощи, поэкспериментировать с новыми сортами и видами.

«Комсомольская правда» подготовила для своих читателей подарок. Купите свежий номер газеты и получите пакетик семян самых популярных овощей или цветов. Вы можете посадить их на своем приусадебном участке, даче или даже вырастить дома на подоконнике.

Желаем вам весеннего настроения вместе с «Комсомольской правдой»!

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