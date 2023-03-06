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Общество6 марта 2023 6:40

Михаил Дегтярев: «Посетители нового Дальневосточного художественного музея должны иметь возможность видеть все 17 тысяч произведений»

Губернатор Хабаровского края оценил предварительный концепт нового здания Дальневосточного художественного музея
Кирилл КУЗНЕЦОВ
Сейчас посетителям музея доступно лишь пять процентов от всех экспонатов. Фото: правительство Хабаровского края

Сейчас посетителям музея доступно лишь пять процентов от всех экспонатов. Фото: правительство Хабаровского края

Одно из ключевых культурных объектов всего ДФО – Дальневосточный художественный музей - получит в ближайшие годы новое здание. С предварительной концепцией будущего сооружения ознакомился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Проект главе региона презентовали сами разработчики – сооснователь архитектурного бюро ООО «Ваухаус» Олег Шапиро и генеральный директор ООО «Хоровод Спейс» Всеволод Окин.

Губернатор в самом начале встречи отметил, что проект нового строения должен учитывать широту разнообразия всего, что музей может предложить посетителю.

- Чтобы разместить все произведения изобразительного искусства, хранящиеся в запасниках музея, требуется не менее 17 тысяч квадратных метров. Вся коллекция превышает 17 тысяч наименований, но сейчас посетители видят только пять процентов всех экспонатов, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Губернатор надеется, что кроме возможности расположения всего фонда, в новом здании будут проводиться выставки произведений местных художников. Кроме того, музей должен стать арт-пространством, позволяющим развивать креативную индустрию. В свою очередь разработчики подчеркнули, что целью проекта нового Дальневосточного художественного музея является создание «иконически важного сооружения», которое станет общественно-культурным центром для жителей края и всего ДФО.

Поэтому первые варианты концепции представлены с учетом результатов, полученных в ходе работы по изучению общественного мнения и истории Хабаровского края. Одна из основных особенностей проекта – общая система, объединяющая культурную и креативную составляющие, где будут предусмотрены возможности для образования и исследований. Кроме того, разработчики предлагают идею создания музея-сада, предполагающего наличие помещений и прогулочных зон.

Как поясняет Всеволод Окин, музей должен быть дружелюбным к активной и творческой молодежи, так как создание возможностей для самореализации и качественного досуга является одним из наиболее эффективных способов удержать молодых людей в регионе.

Площадкой для строительства нового здания ДВХМ утвержден земельный участок рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором. Объект станет еще одним этапом к соединению участков набережной Хабаровска.

- Новый Дальневосточный художественный музей – наследие, которое будет служить столетия нашим людям. Двигаемся именно в этом направлении, - заявил Михаил Дегтярев.

Представленный концепт был высоко оценен губернатором, который выразил готовность краевых властей приступать к работе по созданию уникального проекта.

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