Михаил Дегтярев: «Посетители нового Дальневосточного художественного музея должны иметь возможность видеть все 17 тысяч произведений»

Сейчас посетителям музея доступно лишь пять процентов от всех экспонатов. Фото: правительство Хабаровского края

Одно из ключевых культурных объектов всего ДФО – Дальневосточный художественный музей - получит в ближайшие годы новое здание. С предварительной концепцией будущего сооружения ознакомился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Проект главе региона презентовали сами разработчики – сооснователь архитектурного бюро ООО «Ваухаус» Олег Шапиро и генеральный директор ООО «Хоровод Спейс» Всеволод Окин.

Губернатор в самом начале встречи отметил, что проект нового строения должен учитывать широту разнообразия всего, что музей может предложить посетителю.

- Чтобы разместить все произведения изобразительного искусства, хранящиеся в запасниках музея, требуется не менее 17 тысяч квадратных метров. Вся коллекция превышает 17 тысяч наименований, но сейчас посетители видят только пять процентов всех экспонатов, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Губернатор надеется, что кроме возможности расположения всего фонда, в новом здании будут проводиться выставки произведений местных художников. Кроме того, музей должен стать арт-пространством, позволяющим развивать креативную индустрию. В свою очередь разработчики подчеркнули, что целью проекта нового Дальневосточного художественного музея является создание «иконически важного сооружения», которое станет общественно-культурным центром для жителей края и всего ДФО.

Поэтому первые варианты концепции представлены с учетом результатов, полученных в ходе работы по изучению общественного мнения и истории Хабаровского края. Одна из основных особенностей проекта – общая система, объединяющая культурную и креативную составляющие, где будут предусмотрены возможности для образования и исследований. Кроме того, разработчики предлагают идею создания музея-сада, предполагающего наличие помещений и прогулочных зон.

Как поясняет Всеволод Окин, музей должен быть дружелюбным к активной и творческой молодежи, так как создание возможностей для самореализации и качественного досуга является одним из наиболее эффективных способов удержать молодых людей в регионе.

Площадкой для строительства нового здания ДВХМ утвержден земельный участок рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором. Объект станет еще одним этапом к соединению участков набережной Хабаровска.

- Новый Дальневосточный художественный музей – наследие, которое будет служить столетия нашим людям. Двигаемся именно в этом направлении, - заявил Михаил Дегтярев.

Представленный концепт был высоко оценен губернатором, который выразил готовность краевых властей приступать к работе по созданию уникального проекта.