Новые станции БКЛ мгновенно стали центром притяжения городского туризма

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

- Ну вот сами считайте, - объясняет мне 45-летний Александр, пока мы спускаемся на эскалаторе на станцию БКЛ «Савеловская». - Живу здесь, на Нижней Масловке, а работа - на улице Народного ополчения. Раньше нужно было по серой ветке доехать Чеховской, пересесть на Пушкинскую, там еще четыре станции до Полежаевской, пересесть на автобус… Короче, не меньше 40-50 минут в одну сторону. А новая станция БКЛ «Народное ополчение» - прямо около работы. Теперь добираюсь максимум за 20 минут. Конечно, удобно!

Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии открылась одной из первых, еще в 2018 году. «Народное ополчение» - в 2021-м. БКЛ встраивали в систему московского метра постепенно, запуская все новые отрезки. На минувшей неделе кольцо наконец-то замкнулось. 1 марта Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин дали старт кольцевому движению по всей БКЛ - заработали последние 9 станций новой бирюзовой ветки.

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

БЫСТРО. УДОБНО. КОМФОРТНО

Большая кольцевая теперь будет здорово экономить время жителям многих районов Москвы. Где-то до ближайших станций подземки приходилось добираться другими видами общественного транспорта. Где-то - даже в практически соседних районах Москвы - нужно было доехать по радиальной до кольцевой, там сделать пересадку, проехать еще и пересесть на другую радиальную.

- Живем в Зюзино, а мама, за которой присматриваю, у метро «Калужская», - рассказывает Екатерина. - Вроде и недалеко, ездила к ней каждый день на машине, но частенько можно было застрять в пробке. Пока доедешь - минус полчаса. А теперь станция «Зюзино» у дома, до «Воронцовской» - 3 минуты еду!

Некоторые ждали открытия БКЛ из других практических соображений. Пенсионерка Мария Волина много лет пользовалась станцией «Варшавская» (напомним, раньше она была частью самой короткой линии столичного метро - Каховской).

- Осенью 2019 года ее закрыли на ремонт, когда начали строить эту часть БКЛ, - говорит женщина. - А на «Варшавской» находится автостанция, с которой я езжу к сестре в Тульскую область. Эти три года приходилось ездить на бесплатном автобусе с Каширской. Но он останавливался не очень удобно - с моими коленями очень долго по улице и через переходы приходилось идти. А теперь я снова выхожу из метро практически к автостанции.

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

ЗАТОН И РЫБЫ

БКЛ - это 31 станция, около 70 километров линий. Специалисты подсчитали, что полный круг занимает около 90 минут. Казалось бы - знание чисто теоретическое. Ну кому придет в голову выехать из точки А и через полтора часа вернуться в ту же точку А? Но это, как оказалось, не так.

Еду по новой кольцевой, рассматривая новые станции, каждая из которых - что-то уникальное. Современный дизайн, качественные отделочные материалы, яркие решения. Выхожу практически на каждой, фотографируя интерьеры, общаясь с пассажирами. И вдруг понимаю, что людей, которые выходят, а через пару пропущенных поездов опять оказываются в одном со мной вагоне - много! Сначала думал, что это такие же журналисты как я. Но нет. Это самые обычные пассажиры. Взрослые и школьники. Группы и «одиночки».

- Мама, смотри, как будто аквариум за окном! - машет рукой мальчишка лет пяти, пока наш поезд притормаживает на станции «Нагатинский затон».

А мимо нас действительно огромные рыбы проплывают. Гигантская щука, карась, окунь, бычок. И еще десяток всяких разных. Остановка. Двери открываются. И перед пассажирами предстают мозаичные панно. Те самые рыбы «плывут» по стенам станции.

- Ой, давай выйдем на минутку! - говорит удивленная мама. А малыша и уговаривать не надо.

С рыбами фотографируются десятки человек. Многие подолгу рассматривают фрагменты, из которых выложены эти арт-объекты.

«ЭТО НЕ ПРОСТО МЕТРО. ЭТО МУЗЕЙ!»

Большая кольцевая мгновенно стала центром городского туризма. Кто-то целенаправленно катается, осматривая новые станции, кто-то выходит на перрон, увидев что-то интересное.

- Это не просто метро, Наташа, - восторженно говорит подруге пожилая женщина, снимающая на телефон гигантское панно с конями на «Электрозаводской». - Это музей!

Большинство станций уже какое-то время работали, поэтому основной интерес сейчас вызывают те, что были запущены 1 марта. В «Сокольниках» пассажиры любуются стенами и потолками, оформленными в стиле советских плакатов, на «Марьиной Роще» - «пузатыми» колоннами из отшлифованного до блеска камня, на «Кленовом бульваре» - скамейками-валунами. Но главный ажиотаж - на «Рижской» БКЛ. Пассажиры активно фотографируют красивые светящиеся арки, ведущие к платформам по обе стороны. А уж сделать селфи на фоне висящего на потолке искривленного экрана, который переливается яркими цветами…

Очень красиво!

Конечно, яркая архитектура - важный элемент проекта БКЛ. Но главное остается неизменным. Московское метро - это удобный и комфортный общественный транспорт, который экономит время и связывает районы большого города.