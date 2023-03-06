Для участников реновации в районе Нагатино-Садовники готова первая новостройка

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На юге столицы в районе Нагатино-Садовники продолжается обновление жилых кварталов.

«На Каширском шоссе, дом 11, корпус 3 введен в эксплуатацию первый жилой дом для переселения по программе реновации», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

Новостройка из двух секций возведена по индивидуальному проекту и выглядит так:

- вентилируемые фасады с металлическими корзинами для кондиционеров;

- первый этаж - с витражным остеклением;

- 186 квартир, из них для маломобильных жильцов - две квартиры с увеличенной шириной проходов и дверных проемов, а также со специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации. Квартиры размещаются со второго этажа;

- нежилые первые этажи - на них располагается необходимая инфраструктура, офисы и технические зоны для обслуживания жилых домов. Здесь могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, видеонаблюдение;

- подземная автостоянка.

В благоустроенном дворе:

- детская игровая площадка с качелями и горками;

- для любителей уличного спорта - тренажеры, турники и брусья.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/.