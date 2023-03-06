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Общество6 марта 2023 11:00

Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал "Очаково"

Он стал последним из тех, что нужны были для запуска МЦД-4
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
8,6 тысяч пассажиров сможет принимать в будущем пригородный вокзал "Очаково".

8,6 тысяч пассажиров сможет принимать в будущем пригородный вокзал "Очаково".

Фото: Иван МАКЕЕВ

8,6 тысяч пассажиров сможет принимать в будущем пригородный вокзал "Очаково". Это последняя остановка юго-западного направления в пределах МКАДа. Она была открыта еще в 1899 году, и до недавнего времени представляла собой две платформы с небольшими навесами и подземным переходом. Полтора года назад станцию закрыли, чтобы на ее месте возвести пригородный вокзал. Его открытие состоялось 6 марта.

- На калужском направлении МЦД-4 было запланировано строительство 15 новых вокзальных комплексов, 10 тонелей и мостов и 64 километров главных путей. Все 12 построены, "Очаково" - последний. И хотя, впереди еще много работы, нет сомнений, что в этом году и МЦД-3, и МЦД-4 поедут, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это последняя остановка юго-западного направления в пределах МКАДа.

Это последняя остановка юго-западного направления в пределах МКАДа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На время реконструкции поезда на Очаково не останавливались, чтобы не мешать строительным работам. Сегодня с 4 утра вокзал заработал в обычном режиме.

- Это место прямо не узнать, - оглядывается вокруг местная жительница Эляна. - Я здесь давно живу, раньше по деревянным лестницам поднимались, а теперь смотрите, какая красота. Еще бы зелени побольше.

Полтора года назад станцию закрыли, чтобы на ее месте возвести пригородный вокзал. Его открытие состоялось 6 марта.

Полтора года назад станцию закрыли, чтобы на ее месте возвести пригородный вокзал. Его открытие состоялось 6 марта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Очаково" стало крупнейшим объектом на Киевском направлении, здесь обустроили две длинные пассажирские платформы с навесами по всей длине, эскалаторы, лифты и "заниженные" кассы для маломобильных граждан, мост-конкорс для безопасного пересечения железнодорожных путей, обустроили новые подъездные пути для наземного транспорта.

- В "Очаково" применены новейшие технологии, причем все новации российские - и отопление, и управление, - отметил гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров. - Так должно выглядеть современное пассажирское движение, и Москва в этом - лидер.

"Очаково" войдет в состав Московского центрального диаметра (МЦД-4) соединит Апрелевку (на западе) и Железнодорожный (на востоке).

"Очаково" войдет в состав Московского центрального диаметра (МЦД-4) соединит Апрелевку (на западе) и Железнодорожный (на востоке).

Фото: Иван МАКЕЕВ

Отдельное внимание на вокзале уделили слабослышащим пассажирам

- На вокзале работает индукционное оборудование, которое автоматически подключается и усиливает работу слуховых аппаратов, его зона действия распространяется, в том числе, на кассовую зону, чтобы необходимую информацию можно было уточнить у сотрудников вокзала, - рассказал замначальника центральной дирекции пассажирских обустройств филиала ОАО РЖД Юрий Быховский. - В будущем такие устройства будут устанавливать на всех остановочных пунктах.

Вблизи вокзала также планируют вскоре построить два деловых центра, что даст району новые рабочие места.

"Очаково" войдет в состав Московского центрального диаметра (МЦД-4) соединит Апрелевку (на западе) и Железнодорожный (на востоке).

Вблизи вокзала также планируют вскоре построить два деловых центра, что даст району новые рабочие места.

Вблизи вокзала также планируют вскоре построить два деловых центра, что даст району новые рабочие места.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как долго мы этого вокзала ждали! У меня дача в Апрелевке, так это ж одно наказание туда добираться - автобусы, неудобные переходы. А теперь в тепле и комфорте ездить будем, - Вячеслав специально пришел на открытие вокзала, чтобы оценить изменения.

А их будет еще немало, причем не только в этом месте. По словам Олега Белозерова в 2023 году в честь 20-летия ОАО "РЖД" по всей России в эксплуатацию запустят 20 новых пассажирских объектов, 14 из них - в Москве. В развитие центрального транспортного узла в этом году будет вложено 136 млрд рублей. Но об окончании работ говорить рано.

- Теперь надо задумываться о том, что будет дальше, - заявил Сергей Собянин. - Поэтому мы сегодня проводим большое совещание по рассмотрению концепции развитии центр транспортного узла до 1935 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2,1 тыс кв метров - общая площадь наземного вестибюля "Очаково"

4,3 тыс.человек - пассажиропоток вокзала на момент открытия, в ближайшие года с развитием транспортной системы, планируется, что он возрастет до 8,6 тыс.

12 эскалаторов и 4 лифта построили на вокзале

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