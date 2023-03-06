Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал "Очаково"

8,6 тысяч пассажиров сможет принимать в будущем пригородный вокзал "Очаково". Фото: Иван МАКЕЕВ

8,6 тысяч пассажиров сможет принимать в будущем пригородный вокзал "Очаково". Это последняя остановка юго-западного направления в пределах МКАДа. Она была открыта еще в 1899 году, и до недавнего времени представляла собой две платформы с небольшими навесами и подземным переходом. Полтора года назад станцию закрыли, чтобы на ее месте возвести пригородный вокзал. Его открытие состоялось 6 марта.

- На калужском направлении МЦД-4 было запланировано строительство 15 новых вокзальных комплексов, 10 тонелей и мостов и 64 километров главных путей. Все 12 построены, "Очаково" - последний. И хотя, впереди еще много работы, нет сомнений, что в этом году и МЦД-3, и МЦД-4 поедут, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это последняя остановка юго-западного направления в пределах МКАДа. Фото: Иван МАКЕЕВ

На время реконструкции поезда на Очаково не останавливались, чтобы не мешать строительным работам. Сегодня с 4 утра вокзал заработал в обычном режиме.

- Это место прямо не узнать, - оглядывается вокруг местная жительница Эляна. - Я здесь давно живу, раньше по деревянным лестницам поднимались, а теперь смотрите, какая красота. Еще бы зелени побольше.

Полтора года назад станцию закрыли, чтобы на ее месте возвести пригородный вокзал. Его открытие состоялось 6 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

"Очаково" стало крупнейшим объектом на Киевском направлении, здесь обустроили две длинные пассажирские платформы с навесами по всей длине, эскалаторы, лифты и "заниженные" кассы для маломобильных граждан, мост-конкорс для безопасного пересечения железнодорожных путей, обустроили новые подъездные пути для наземного транспорта.

- В "Очаково" применены новейшие технологии, причем все новации российские - и отопление, и управление, - отметил гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров. - Так должно выглядеть современное пассажирское движение, и Москва в этом - лидер.

"Очаково" войдет в состав Московского центрального диаметра (МЦД-4) соединит Апрелевку (на западе) и Железнодорожный (на востоке). Фото: Иван МАКЕЕВ

Отдельное внимание на вокзале уделили слабослышащим пассажирам

- На вокзале работает индукционное оборудование, которое автоматически подключается и усиливает работу слуховых аппаратов, его зона действия распространяется, в том числе, на кассовую зону, чтобы необходимую информацию можно было уточнить у сотрудников вокзала, - рассказал замначальника центральной дирекции пассажирских обустройств филиала ОАО РЖД Юрий Быховский. - В будущем такие устройства будут устанавливать на всех остановочных пунктах.

Вблизи вокзала также планируют вскоре построить два деловых центра, что даст району новые рабочие места.

"Очаково" войдет в состав Московского центрального диаметра (МЦД-4) соединит Апрелевку (на западе) и Железнодорожный (на востоке).

Вблизи вокзала также планируют вскоре построить два деловых центра, что даст району новые рабочие места. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как долго мы этого вокзала ждали! У меня дача в Апрелевке, так это ж одно наказание туда добираться - автобусы, неудобные переходы. А теперь в тепле и комфорте ездить будем, - Вячеслав специально пришел на открытие вокзала, чтобы оценить изменения.

А их будет еще немало, причем не только в этом месте. По словам Олега Белозерова в 2023 году в честь 20-летия ОАО "РЖД" по всей России в эксплуатацию запустят 20 новых пассажирских объектов, 14 из них - в Москве. В развитие центрального транспортного узла в этом году будет вложено 136 млрд рублей. Но об окончании работ говорить рано.

- Теперь надо задумываться о том, что будет дальше, - заявил Сергей Собянин. - Поэтому мы сегодня проводим большое совещание по рассмотрению концепции развитии центр транспортного узла до 1935 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2,1 тыс кв метров - общая площадь наземного вестибюля "Очаково"

4,3 тыс.человек - пассажиропоток вокзала на момент открытия, в ближайшие года с развитием транспортной системы, планируется, что он возрастет до 8,6 тыс.

12 эскалаторов и 4 лифта построили на вокзале