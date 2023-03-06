На западе Москвы строят 19 жилых домов по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы

Реновация набирает обороты в Западном округе столицы.

«Сегодня для переселения по программе здесь строятся 19 жилых домов», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новые квартиры жители получат с готовой улучшенной отделкой, выполненной полностью по стандартам реновации. На стенах - обои под покраску, на полу - ламинат и плитка, на окрашенных потолках - светильники. Продумана любая мелочь - от розеток и смесителей до сантехники и приборов учета. Даже входная дверь - металлическая, с глазком, замком и ручками.

Первые этажи в новостройках реновации оставляют нежилыми. На них разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. То есть все необходимое для удобства и комфортной жизни.

«С момента старта программы в Западном округе введено 28 домов на 8112 квартир, - уточнил Загрутдинов. - Они находятся в районах Кунцево, Можайский, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Солнцево, Филевский парк, Фили-Давыдково».

Глава ведомства назвал еще несколько цифр реновации на западе города.

«Всего в округе новые квартиры по программе получат жители 559 домов, - пояснил Загрутдинов. - Их жилая площадь - более 1,7 миллиона квадратных метров».