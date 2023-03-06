«Чтобы мы были одной командой»: Андрей Воробьев рассказал о поддержке участников СВО и их близких

Фото пресс-службы правительства Московской области

Московская область вводит единый стандарт для Центров поддержки участников СВО и их семей. Такие, напомним, были запущены в октябре прошлого года в каждом городском округе региона (См. «Конкретно»). За пять месяцев адресную помощь получили уже 8,6 тысяч семей. Еще над более 4,8 тысячами взяли шефство.

Теперь все центры будут работать по одному стандарту. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о развитии этого направления на совещании с членами областного Правительства и главами муниципалитетов.

- В Послании Президента Федеральному Собранию был особый блок о внимании к семьям, чьи сыновья, мужья, отцы находятся в зоне специальной военной операции, - напомнил Андрей Воробьёв. - Сегодня мы попросили пригласить волонтеров, активистов, членов семей, которые также помогают, участвуют в жизни наших бойцов. Важно, чтобы мы были одной командой. А команда - это тогда, когда есть взаимовыручка, взаимопонимание, партнерство. Причем, от чистого сердца.

Фото пресс-службы правительства Московской области

Губернатор отметил, что Владимир Путин озвучил несколько важных федеральных решений - по отпускам военнослужащих и мобилизованных, по системе ротации и так далее.

- Все это также требует дополнительного разъяснения и внимания. Я хочу поблагодарить наших глав, активных жителей, комитеты, которые осуществляют постоянное сопровождение.

Андрей Воробьёв особо подчеркнул, что местные чиновники должны уделять особое внимание самим бойцам из зоны СВО - тем, кто временно вернулся на гражданку, проходя лечение или реабилитацию после ранений. А также военным, прибывшим в увольнительные или отпуска, семьям погибшим и одиноким родителям, чьи дети участвуют в специальной военной операции.

В то же время единый стандарт подразумевает одинаковые для всех центров часы работы и некоторые инфраструктурные решения. Так, Центры поддержки участников СВО и их семей на всей территории Подмосковья в будние дни будут работать до 19:00, а в выходные (субботу или воскресенье) - не менее 4 часов.

Кроме того, в каждом муниципалитете действует своя «горячая линия», на которую можно позвонить с понедельника по пятницу с 8:00 д 22:00, а в субботу и воскресенье - с 10:00 до 20:00.

Кроме того, в рабочее время в каждом центре должен присутствовать чиновник из местной администрации, а в общую работу подобных учреждений должны быть вовлечены не только волонтеры и родные участников СВО, но и депутаты, сотрудники банков, военкоматов, юристы, психологи.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе сообщила, что за каждой семьей участника СВО будет закреплен персональный координатор. Его задача - в ручном режиме помогать решать проблемные вопросы.

- В январе и феврале у нас зафиксировано по 1 тысяче обращений, в то время как в ноябре эта цифра составляла 15 тысяч, а в декабре - 4 тысячи, - рассказала Екатерина Швелидзе.

По словам министра, самый популярный запрос в центры поддержки - по поводу зарплат мобилизованных.

- Отрабатываем адресно с заявителями вопросы, объясняем по каким телефонам обращаться. По мере возможности такие потребности закрывают главы, помогают администрация губернатора, коллеги из Главного управления региональной безопасности Подмосковья. И мы совместно с волонтерами и бизнесом также подключаемся к решению вопросов.

КОНКРЕТНО

- Жители Московской области могут найти Центр поддержки участников СВО и их семей в своем регионе на интерактивной карте.

- А желающие поддержать российских бойцов, - сделать пожертвование через сайт общественного движения «Волонтеры Подмосковья». На собранные деньги для наших военных, которые находятся в зоне специальной военной операции, закупаются необходимые вещи и оборудование.