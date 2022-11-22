Новый скоропомощной комплекс больницы имени Буянова готов на 70 процентов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Старейшие стационары столицы продолжают модернизацию. Среди них - больница имени В. М. Буянова на Бакинской улице на юге города. Рядом с ее историческими корпусами строится современный скоропомощной стационарный комплекс.

«Здание готово на 70 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас в нем завершается устройство фасадов здания. Параллельно продолжаются отделочные работы, активно идёт благоустройство территории».

По его словам, специалисты занимаются устройством инженерных систем и сетей наружного освещения.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство скоропомощных стационарных комплексов — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства, - сказал Загрутдинов. - Больницы для размещения скоропомощных комплексов выбрали таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы».

КОНКРЕТНО

Новый скоропомощной комплекс рассчитан на 300 поступающих больных в сутки. Сюда входят:

- современное приемное отделение с четкой системой распределения пациентов по трем зонам в зависимости от степени тяжести состояния - условно лёгкое, средней степени тяжести и тяжёлое. Отдельный поток - для поступающих самостоятельно;

- диагностическое отделение на 30 коек с современной техникой;

- экстренный операционный блок;

- блок лучевой диагностики;

- малая операционная;

- реанимация на 14 коек.

Для въезда машин скорой помощи - въездной отапливаемый тамбур, способный принять одновременно четыре автомобиля, в чрезвычайной ситуации - шесть (еще два сбоку от отапливаемого тамбура). Приемное отделение будет работать по принципу «врач — к пациенту». То есть больным не придётся бродить по кабинетам, поскольку медики сами станут приходить к ним.

Для родственников пациентов создадут комфортные условия - просторные зоны ожидания, комнаты для бесед с врачами, места для круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

ЧТО РАЗМЕСТЯТ НА ЭТАЖАХ

На цокольном этаже (подвал) - гардеробные персонала, служебные зоны, кладовые и технические помещения.

На 1 этаже - въездной отапливаемый тамбур для машин «скорой», зона приема и распределения пациентов, со стойкой рецепции, гардеробом, зоной ожидания для сопровождающих, комнаты для пациентов в тяжелом состоянии и средней тяжести, смотровая экстренного приема на 14 коек, шоковый зал на 11 коек с реанимационным залом, компьютерная томография (КТ), ангиография, отделение лучевой диагностики, изоляционно-диагностические боксы, лабораторное отделение, малая операционная.

На 2 этаже - смотровые палаты для пациентов в удовлетворительном состоянии, зона КТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ), малая операционная, отделение эндоскопии.

На 3 этаже - операционный блок на 6 операционных, отделение интенсивной терапии и реанимации, палата пробуждения на 6 коек, ординаторские и кабинеты врачей.

На 4 этаже – диагностические палаты, места для работы с персоналом, конференц-зал.

Пятый этаж - технический.