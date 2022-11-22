Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил готовность нового детсада в Кубинке: «Мы давно обещали построить детский сад, и строители не подвели»

Фото: Сергей ХАКИМОВ

В подмосковной Кубинке, где базируется 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения, достраивают новый детский сад. В конце марта текущего года губернатор Московской области Андрей Воробьёв встречался здесь с женами офицеров и многие тогда говорили о том, что молодым семьям очень не хватает детсада. Сказано - сделано. Стройка реализована в кратчайшие сроки. На текущий момент учебное заведение, рассчитанное на 330 дошколят, готово уже на 99%.

Сегодня губернатор Андрей Воробьёв проверил, как проходят завершающие работы.

- Кубинка - одна большая семья. Здесь все друг друга знают, поддерживают, понимают. Мы давно обещали построить детский сад, и строители не подвели - возвели его меньше чем за год, - отметил губернатор. - Все необходимое оборудование закуплено, идет его сборка и установка. На это понадобится небольшое время, поэтому дети пойдут в группы в январе следующего года.

Ранее Андрей Воробьёв сообщил, что в Московской области темпы строительства социальных объектов в 2023 году будут сохраняться.

- У нас в Подмосковье большая программа по строительству и садов, и школ - количество детей постоянно прибавляется. В том числе, и в Кубинке - легендарном поселке.

В новом детском саду будет 17 групп, в том числе четыре ясельные. Его открытие позволит ликвидировать в Кубинке текущую очередь на детсады.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 26 детских садов были открыты в Московской области в 2022 году.

- Еще 5 дошкольных учреждений, построенных за счет бюджета, введут в работу до конца года.

- Плюс еще 4 детсада, которые возведены застройщиками.