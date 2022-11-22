«Теперь не надо идти в МФЦ»: В Подмосковье жители Херсонской области смогут получить жилищный сертификат онлайн

Жители Херсонской области, покинувшие регион, теперь могут получить сертификат на приобретение жилья в Московской области в режиме онлайн. Фото: Shutterstock

Жители Херсонской области, покинувшие регион, теперь могут получить сертификат на приобретение жилья в Московской области в режиме онлайн. Эта услуга уже появилась на региональном портале госуслуг. Там же можно оформить и положенную по закону единовременную выплату.

Напомним, 12 ноября губернатор Андрей Воробьев рассказал о старте программы по выдаче жилищных сертификатов для жителей Херсонской области в некоторых подмосковных МФЦ.

- Руководство нашей страны приняло важное решение поддержать жителей Херсона и части Херсонской области, которые решили начать новую жизнь в других регионах России, и запустило программу жилищных сертификатов. Мы со своей стороны постараемся сделать всё, чтобы в Подмосковье и получение, и реализация сертификатов проходила легко, без лишней волокиты, - отметил глава региона.

Теперь же для оформления документа понадобится только компьютер.

- Жители Херсонской области могут получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома в любом регионе России и выплату 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Чтобы подать заявление, теперь не надо идти в МФЦ, - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. - Нужно просто заполнить электронную форму на регпортале и приложить копии документов. В течение 15 рабочих дней в личный кабинет поступит уведомление о назначении выплаты и электронный экземпляр сертификата.

В Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области разъяснили новый алгоритм.

1. Заходим на портал uslugi.mosreg.ru.

2. Далее раздел «Дом и ЖКХ» - «Господдержка» - «Оказание поддержки жителям г. Херсона и части Херсонской области».

3. Здесь нужно заполнить онлайн-заявление.

4. Затем - прикрепить к заявке документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, а также подтверждение того, что семья проживает в Херсоне или Херсонской области.

5. Чтобы получить выплату, потребуется также указать свои банковские реквизиты.

Напомним, сумма, которая будет прописана в сертификате на покупку квартиры или дома, будет рассчитана по средним ценам жилья на территории России. Это - 83 тыс. 420 рублей за квадратный метр. При этом есть определенные нормативы для комфортного проживания семей.

Так, если одиноко проживающий человек получит сертификат на покупку жилья площадью от 33 квадратных метров, семья из двух человек - от 42 м²; семья из трех и более - по 18 м² на каждого.

Но при этом, как отмечают в подмосковном Министерстве госуправления, ИТ и связи, жители Херсонской области по-прежнему могут обратиться за получением этой услуги и в очном режиме - через любой офис «Мои Документы» Московской области.