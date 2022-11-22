Девушка познакомилась в баре с москвичом, взяла на руки его щенка и сбежала

В полицию мужчина обратился только через несколько дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мимимишное преступление, которое на днях произошло в центре Москвы, вполне может претендовать на звание «Кража года».

Картина маслом. Рюмочная на Новом Арбате. Много людей за столиками. Один из посетителей привлекает общественное внимание тем, что у него из-за пазухи, пока хозяин цедит пиво, выглядывает какое-то чудо. Глазки бусинки. Крохотный, миленький щеночек.

- Молодой человек познакомился в баре с девушкой, которая по счастливой случайности тоже была одна, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Разговорились. В какой-то момент новая знакомая попросила у москвича питомца: дай погладить. Тискала, обнимала. А когда владелец собачки отвлекся, выскочила из рюмочной, села в подъехавшее такси и исчезла в ночи.

В полицию мужчина обратился только через несколько дней. Девушка еще в баре оставляла ему свой номерок. Все это время - как утверждает заявитель - он звонил похитительнице щенка и просил вернуть милаху. Но та отказалась.

- Проверку проводит участковый, - сообщает источник. - Девушка, в свою очередь, заявляет, что мужчина сам подарил ей в баре щенка и она его не воровала. Разбираемся…

Кстати, в органах не исключают, что пострадавший москвич взял с собой в бар щенка специально - чтобы клеить девушек. Эффект, конечно, был достигнут. Но немного не так, как ожидал молодой человек.

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