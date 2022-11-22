В Московской области запустят новое производство одежды для младенцев

Фото пресс-службы Корпорации развития Московской области

Новое швейное производство, которое будет делать белье, постельное белье и комбинезоны для новорожденных, запустят в Московской области. Цех появится индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском городском округе. Инвестор вложит в проект более 60 млн рублей.

- Сегодня на предприятии работает 30 человек, в перспективе штат увеличится до 55 сотрудников, - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

До этого у инвестора на территории «Есипово» были только склады, а теперь сюда будет переведено из соседнего региона и само производство.

- На данный момент предприятие выпускает 7 тысяч единиц продукции в месяц, расширение производства позволит увеличить этот объем в несколько раз, - рассказал гендиректор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Компания уже закупила по инвестиционному проекту все необходимое оборудование для нового цеха.

- Предполагается, что это будет одна линия с разными специализациями. Отделы контроля качества и упаковки уже полностью перенесены в индустриальный парк «Есипово», - отметил Слипенькин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в 2023 году в регионе будет реализовано 130 проектов по импортозамещению, в том числе сложных технических агрегатов для разных сфер.