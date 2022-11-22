135 новых детских площадок установят по губернаторской программе в Подмосковье

Фото пресс-службы Корпорации развития Московской области

В Подмосковье с помощью народного голосования сформировали список дворов, в которых по губернаторской программе будут обустроены новые детские площадки. 135 новых в течение 2023 года.

- Программа губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва по установке детских площадок действует в регионе с 2013 года, - напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - За это время проделана очень большая работа по созданию безопасных и современных игровых комплексов для детей - построена 1421 площадка. В следующем году установим еще 135 комплексов в 40 городских округах.

Михаил Хайкин отмечает, что в выборе мест, где строятся площадки, участвуют непосредственно сами жители Московской области. Как и в предыдущие годы, все желающие могут принять участие в голосовании на портале «Добродел».

Фото пресс-службы Корпорации развития Московской области

- В этом году в голосовании за детские площадки приняло участие более 55 тысяч человек. Это еще раз доказывает значимость программы для населения.

Все новые площадки соответствуют современным стандартам, принятым в Московской области. Это и ударопоглащающие резиновое покрытие, и безопасные горки с игровыми элементами. Кроме того, на территории установлены скамейки с урнами, камеры видеонаблюдения, уличное освещение.

Список мест, где в течение 2023 года построят новые детские площадки, можно изучить на сайте Министерства благоустройства Подмосковья.