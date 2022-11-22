В Московской области всех новорожденных будут проверять на 36 наследственных заболеваний

Фото пресс-службы правительства Московской области

Важное нововведение в системе здравоохранения Московской области: с 1 января 2023 года всех новорожденных будут проверять на 36 различных наследственных заболеваний. Это нужно, чтобы выявить проблемы в первые же дни жизни малыша и, у случае необходимости, сразу же начать лечение.

Таким образом Подмосковье расширяет список генетических заболеваний, по которым проводятся обследования, в семь с лишним раз - сейчас проверки проходят только на 5 болезней.

- Перечень будет включать, в том числе, диагностику детской спинальной мышечной атрофии, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Скрининг необходим для выявления детей, попадающих в группу риска и требующих тщательного наблюдения узкопрофильных специалистов, особенно в первый год жизни.

Фото пресс-службы правительства Московской области

Напомним, спинальная мышечная атрофия (СМА) встречается примерно в одном случае на 10 тысяч родов. Из-за генетического сбоя у пациента постепенно деградируют мышцы. Остановить этот процесс можно только дорогостоящим препаратом (курс стоит до 160 млн рублей). Раньше для маленьких пациентов из России такую сумму собирали меценаты. С 2021 года в РФ этим занимается фонд «Круг добра».