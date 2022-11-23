Защищая честные закупки: Мособлконтроль с начала года возбудил и рассмотрел более 900 дел о нарушениях по закупкам

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С начала 2022 года в Подмосковье выявили более 700 нарушений с фере закупок. Об этом сообщает Главное контрольное управление Московской области (Мособлконтроль).

Напомним, систему обязательных госзакупок в России в свое время ввели, чтобы бороться с коррупцией. Чтобы чиновники не имели возможность тайно разбазаривать бюджет, отдавая заказы друзьям, списывая через фиктивные договоры государственные деньги. А теперь все прозрачно. Если организации нужно купить какие-либо товары или услуги - нужно через официальный сайт объявить тендер, на который в свободном режиме имеют право заявиться любые соискатели. Именно в процессе подобной конкуренции и предлагаются рыночные цены, а не взятые с потолка, как было в «безальтернативное» время.

Тем не менее, нарушения и при нынешней системе случаются. Систему честных закупок как раз и защищает Мособлконтроль.

«Главное в государственных (муниципальных) закупках - это доверие участников закупок и прозрачность процедур, - объясняют в пресс-службе Мособлконтроля. - Если прозрачность достигается повсеместным использованием открытых информационных систем, в которых и осуществляются закупки, то доверие участников заслужить не просто. Для этого помимо разумного законодательного регулирования, необходимо немедленное пресечение злоупотреблений со стороны нерадивых заказчиков и неотвратимость наказания для тех, кто преступил закон».

Как сообщают в ведомстве, Мособлконтроль и муниципальные органы контроля наращивают масштабы совместной работы. Сотрудники двух ведомств вместе занимаются и пресечением нарушений в сфере закупок, и их профилактикой.

«Так на конец ноября 2022 с начала года рассмотрено более 700 поступивших материалов коллег о выявленных нарушениях. Мособлконтролем возбуждено и рассмотрено более 900 дел за нарушения в сфере закупок», - сообщили в ведомстве.