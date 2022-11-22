В Подмосковье стартовал сбор заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело»

В Московской области начался сбор заявок губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело».

- В этом году мы посвящаем нашу традиционную Премию «Мы рядом. Доброе дело» тем, кто борется за справедливость и мир. Это участники СВО и жители Подмосковья, которые помогают обеспечить победу в тылу, - сообщил на своей страничке в соцсети Telegram губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Он напомнил, что премия вручается с 2013 года. Ею отмечаются неравнодушные жители области и проекты, которые развивают муниципалитеты, помогают своим землякам и социально уязвимым группам населения. Обычно заявки оцениваются по нескольким номинациям. Но на этот раз губернаторская премия будет вручаться только в одной категории - «Доброе дело».

- Считаю, что такое решение будет правильным. Всего определим 120 победителей, которые получат по 500 тысяч рублей, - отметил Андрей Воробьёв.

Выбирать самых достойных будет компетентное жюри, в составе которого главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист ВГТРК Андрей Медведев, ведущий кардиохирург страны Лео Бокерия, народный артист РФ Николай Басков, олимпийский чемпион по художественной гимнастике Никита Нагорный, известный саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.

Принять участие в премии могут и сами участники СВО, и их законные представители - родственники, инициативные группы (не менее 5 человек). Кроме того, подавать заявки также могут волонтеры, которые собирают помощь для российской армии или сами бывали в зоне СВО, а также военные корреспонденты.

Жюри будет оценивать полученные заявки по двум критериям: личный вклад участника премии в поддержку СВО (например, если заявку подает волонтер) и его значимость для Подмосковья и/или страны.

Подробная информация - на сайте Премии «Мы рядом. Доброе дело».