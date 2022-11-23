Игрушки, сувениры и продукты: В Подмосковье проведут 188 ярмарок, посвященных Новому году

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Подмосковье в этом году запланировали 188 ярмарок, посвященных Новому году. Они пройдут на территориях 30 городских округов.

- Наступила пора предновогодних ярмарок, всевозможные товары местных производителей - от валенок и варежек до новогодних игрушек можно будет приобрести, не выезжая за пределы своего округа, - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Помимо праздничной продукции вроде елочных игрушек, украшений, изделий самых известных народных промыслов Московской области, на ярмарках будут торговать и традиционным товаром - фермерскими продуктами. А тут настоящее раздолье вкуса. Будут и овощи с фруктами и сушеными ягодами, и мед, и чаи из трав ручного сбора, и мясо, и большой выбор молочной продукции.

Фото пресс-службы правительства Московской области

Как сообщается, некоторые ярмарки будут тематическими - «Покупаем отечественное», Сделано в России», «Праздник сластен», «Уютный дом», «Встречаем зиму», «Сделано в Подмосковье».

- Всего в декабре на территории Подмосковья будут организованы около 200 ярмарок. Все они будут отмечены на онлайн-картах для удобства жителей, - отметил Георгий Филимонов.

Полный список ярмарок по округам жители Подмосковья могут найти на официальном сайте регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия в разделе «Документы»: а также на «Яндекс.Картах».