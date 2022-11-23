Построить дом и выкупить землю: Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги еще 74 объекта

На данном этапе арендовать можно как земельные участки, так и здания с нежилыми помещениями Фото: Shutterstock

В Московской области продолжает расширяться база объектов, которые можно взять в аренду или купить - для строительства собственного дома, огорода или бизнеса. Например, на прошедшей неделе (14 по 18 ноября 2022 года), как сообщают в Комитете по конкурентной политике Московской области, на торги выставлены 74 объекта. Большая часть из них - земельные участки в аренду (56). Также в список добавлены 6 земельных участков на продажу, 4 нежилых помещения на продажу, 5 нежилых зданий с земельными участками на продажу и 3 нежилых помещения в аренду.

Напомним, земельные участки через торги можно взять в аренду для ведения личного подсобного хозяйства - на них можно строить дома, выращивать сельхозкультуры, разводить животных. После окончания срока аренды эту землю можно выкупить по кадастровой стоимости, получив право собственность.

Например, прямо сейчас можно взять участок в 12 соток в городском округе Пушкинский. Под индивидуальное жилищное строительство. Деревня Хлопонево, 40 километров от МКАД, в получасе езды популярнейшие горнолыжные курорты «Сорочаны» и «Яхрома». Земля сдается в аренду на 13 лет и 2 месяца. Стартовая цена на торгах - 483 829,35 рублей в год.

В Электростали 34 сотки выставлены в аренду под служебные гаражи.

(Начальная цена - 260 942,18 руб. в год). В Зарайске можно приобрести в собственность нежилое помещение (51 «квадрат»). Его начальная цена - 633 573 руб. (с учетом НДС).

Подробную информацию о еще почти 800 подобных объектах, выставленных на торги в разных муниципалитетах Подмосковья, можно получить на портале ЕАСУЗ (Единая автоматизированная система управления закупками) Московской области. Там же - записать на осмотр и зарегистрировался на участие в торгах.