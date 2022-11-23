Губернатор Андрей Воробьёв: Подмосковный завод по производству напитков станет крупнейшим в Восточной Европе

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Завод по производству бутилированной воды, который работает в Дмитровском городском округе Подмосковья, станет крупнейшим в Восточной Европе. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил предприятие на территории индустриального парка «Северное Шереметьево» и проверил, как реализуется этот инвестиционный проект.

К слову, завод был построен в рекордные сроки - всего за 9 месяцев. Инвестор вложит проект 10 млрд рублей. Сегодня здесь работают около 200 человек.

Завод «Святой источник» - лидер по продаже бутилированной воды. Сейчас здесь производят полмиллиарда бутылок в год, а собираются - миллиард, - рассказал Андрей Воробьёв. - Хочу поблагодарить инвесторов за то, что реализуют такой масштабный проект у нас в регионе. И, конечно, самое главное - люди, которые работают на предприятии. Это компетентные сотрудники, обладающие всем необходимым, чтобы управлять сложными линиями.

Завод является участником регионального инвестиционного проекта. В Московской области для крупных инвесторов, вкладывающих в развитие большие деньги и создающих рабочие места, созданы особые условия. Первые четыре года работы предприятие освобождено от уплаты налога на имущества, а с 5 по 7 годы он будет снижен до 1,1% (при том, что стандартная ставка - 2,2%). Также на весь срок реализации проекта налог на прибыль снижен с 20% вдвое - до 10%.

К слову, Подмосковье занимает первое место среди регионов России по объемам производства минеральной и газированной воды. На территории области работают в общей сложности 30 профильных заводов. Это 11% от всего производства страны. Продукция подмосковных заводов расходится не только по регионам России, но и экспортируется в зарубежные страны.