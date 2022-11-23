Парки Подмосковья отказались от обработки пешеходных дорожек химическими реагентами

Фото пресс-службы правительства МО

Парки Московской области запустили новые методы борьбы с гололедом на пешеходных дорожках.

Не секрет, что парки культуры и отдыха в последние годы в буквальном смысле стали местами притяжения жителей подмосковных городов. После масштабных реконструкций и работ по благоустройству, когда вместо захламленных территорий появились настоящие центры активности, парки снова полны отдыхающих разного возраста. Даже зимой.

До этого тротуары, чтоб посетители не скользили, обрабатывали песко-соляной смесью. Вещь эффективная, но при этом вызывала большое количество нареканий - в том числе, например, у владельцев собак. Поэтому парки Подмосковья переходят на гравийный отсев.

- С текущего зимнего сезона мы изменили подход к содержанию парковых территорий, - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - Теперь при обработке пешеходных дорожек в парках культуры и отдыха в случае гололеда применяется гравийный отсев. Этот материал является экологичным, более безопасным для зеленых насаждений и в отличие от химических реагентов не приводит к выгоранию газона и засаливанию почвы.

Фото пресс-службы правительства МО

Как отмечают в региональном Минблаге, зимой сотрудники парков чистят от снега и наледи дорожки, детские и игровые площадки. На территориях будут формируются навалы, которые затем вывозятся рабочими на грузовиках.