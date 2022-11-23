Синоптики предупреждают: после ледяных дождей Москву ждут новые аномалии погоды

В конце недели морозы будут как в январе, а сугробы - как в декабре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва и область во вторник и среду пережили ненастье, которое принес циклон с юга. Ледяные дожди и обычный дождь, мокрый снег и обычный снег… В общей сложности количество осадков оказалось рекордным почти за 75 лет (статистика по количеству осадков в Москве ведётеся с 1948 года). Речь идёт о суточном рекорде для конкретной даты - для 22 ноября. Во вторник в столице выпало 8 мм осадков. Больше в этот день не бывало ни разу, однажды досталось столько же - но давно, в 1965 году.

Следующая напасть, о которой предупреждают метеорологи центра «Фобос», - очень сильная гололедица. Вечером в среду температура станет отрицательной, -1…-3 градуса, примерно такой же будет и в ночь на четверг, 24 ноября. На дорогах и тротуарах, где остались лужи и снежная каша, они превратятся в скользкую ледяную корку. Будьте очень осторожны! Это касается и пешеходов, и автомобилистов.

В пятницу и субботу в Москве и области похолодает, антициклон принесёт ледяной воздух из Арктики. По ночам стужа окрепнет до -10…-11 градусов, днём будет -5…-7. Такая температура на 2 - 3 градуса ниже, чем обычно в конце ноября, констатируют специалисты Московского метеобюро, и соответствует климатическим нормам для середины января. Цифры вроде бы звучат не страшно, морозы далеко не сибирские. Но для нынешнего времени года - аномалия.

Аномальной будет и высота сугробов. Оттепель и ледяные дожди количество снега заметно уменьшили, но полностью справиться с ним не смогли. В пятницу и выходные синоптики обещают новые снегопады. Не сильные, но они наметуь еще 5 - 6 см снега. В итоге к воскресенью сугробы вырастут до 17 см. Обычно такие бывают в декабре. Так что и по этому показателю зима опережает график.