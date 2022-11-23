Движение на Киевском шоссе временно заблокировано из-за сгоревшего рейсового автобуса

На Киевском шоссе сгорел рейсовый автобус коммерческого перевозчика. Фото: МЧС

На Киевском шоссе в сторону области загорелся автобус. Автомобилисты, которые проезжали возле аэропорта "Внуково" увидели яркое пламя и позвонили в МЧС.

- Сообщение нам поступило в 21.12. Автобус горел на Киевском шоссе, в районе 26 км. Спасателям потребовалось 14 минут, чтобы сбить открытое горение, пожар был локализован на площади 20 кв.метров. А еще через пять минут пожар был полностью ликвидирован, - рассказали KP.RU в ГУ МЧС по Москве.

После пожара спасатели выяснили, что водитель увидел дым в зеркале заднего вида. Остановился, вышел и буквально через несколько минут автобус вспыхнул и был полностью в огне.

- Водитель не пострадал. По его словам, в автобусе никого не было, смену он отработал и следовал в парк без пассажиров. Это рейсовый автобус коммерческого перевозчика, - уточнили спасатели.

После пожара сведений о пострадавших не поступало.

- Обстоятельства произошедшего уточняется. Движение в районе происшествия затруднено, движение осуществляется по трем полосам, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.