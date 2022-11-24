«Позволит принимать вдвое больше пациентов»: Уникальным оборудованием из Подмосковья оснащают онкодиспансеры в разных регионах

Фото пресс-службы правительства МО

Линейные ускорители Halcyon, которые производят в подмосковной Дубне, продолжают закупать онкологические диспансеры в разных регионах России. Это оборудование работает в отделениях радиотерапии для облучения злокачественных новообразований. Ранее такой ускоритель был установлен в Московском областном онкологическом диспансере, теперь - в Амурском областном онкодиспансере (и это уже вторая подобная установка на Дальнем Востоке, поставленная по госконтракту).

- Компания «Фабрика РТТ», работающая в Особой экономической зоне «Дубна», выпускает Halcyon с 2021 года по лицензии компании Varian a Siemens Healthineers Company, которая является ведущим мировым производителем медицинского оборудования для борьбы с онкозаболеваниями, - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Линейный ускоритель позволит онкодиспансеру принимать вдвое больше пациентов.

Один из главных плюсов линейного ускорителя из Дубны - сеанс лечения длится всего две минуты, а с момента входа в кабинет к специалисту до выхода из него проходит всего 7 минут. Тогда как с аппаратурой другого типа этот процесс занимает не менее 15. В итоге в течение одной смены медики могут провести терапию большему количеству пациентов - до 80.