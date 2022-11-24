В районе Чертаново Северное началось строительство третьего этажа учебного корпуса

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На юге столицы в районе Чертаново Северное началось возведение монолитных конструкций третьего этажа учебного корпуса.

«Здание рассчитано на 300 детей, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Строительные работы планируется завершить в 2023 году».

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Учебный корпус переменной этажности 2- 4 этажа разместится в микрорайоне «Северное Чертаново» (экспериментальный жилой район «Чертаново Северное»). Общая площадь нового корпуса составит около 6 тысяч квадратных метров. Кроме обычных классов, в здании запланированы кабинеты с трансформируемой перегородкой, ИТ-полигон и библиотека с медиацентром. Школа теперь становится не только местом для учебы, но и центром общения детей и взрослых, прокачки базовых навыков и умений, профориентации и отдыха.

«В этом же районе сейчас строится детский сад на 125 мест, - добавил глава ведомства. - Для каждой группы сделают игровую, спальню, раздевалку, буфет. Общая площадь нового здания составит 2, 25 тысячи квадратных метров. Завершить строительные работы планируют в декабре 2023 года. Кроме того, к детскому саду и учебному корпусу будет построена подъездная дорога».

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Напомним, с начала этого года Департаментом строительства Москвы введено в эксплуатацию 11 объектов образования на 3550 мест - 2 школы, 4 учебных корпуса и 5 детских садов.