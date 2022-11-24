«Считаем это своей обязанностью»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв передал экипировку для 45-й бригады спецназа ВДВ

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Бойцы 45-й бригады спецназа ВДВ, которая базируется в подмосковной Кубинке, получили дополнительную экипировку - губернатор Московской области Андрей Воробьёв привез ее лично. Военнослужащим передали 200 комплектов обмундирования и современный квадрокоптер с тепловизором.

- Приехали к вам - в бригаду легендарную - не с пустыми руками. Привезли вам обмундирование необходимое: и бронежилеты, и каски, - рассказал Андрей Воробьёв в эфире радио Sputnik. - Не первая и не последняя партия. Дальше будем все, что командир говорит, доставлять вовремя и в срок. Считаем это своей обязанностью и считаем, что это важно.

45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения сформирована в 1994 году и за без малого тридцать лет ее военнослужащие побывали во многих горячих точках - от контртеррористической операции на территории Чечни и грузино-абзахского конфликта до Сирии и событий в Южной Осетии.

Напомним, перед отправкой в зону специальной военной операции мобилизованные Подмосковья проходят подготовку и слаживание в «учебках» в Серпухове, Твери, Наро-Фоминске, а также на территории парка «Патриот».

- Мы инспектировали и полигон, и соответственно работу техники, прежде чем отправить ребят в зону военных действий, - рассказал губернатор. - Они учатся и стрелять, и всему, что связано с инженерной безопасностью, оказанием первой медицинской помощи. На фоне всего это мы доукомплектовываем снаряжение: будь то аптечки или сопутствующие вещи.