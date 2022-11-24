Губернатор Андрей Воробьёв рассказал, как в Подмосковье улучшают жилищные условия военных

Фото пресс-службы правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв рассказал в интервью радио Sputnik, как в Подмосковье улучшают жилищные условия военных.

Напомним, несколько лет назад территории военных городков, которые находятся в Московской области, перешли на баланс региона. Подмосковные власти взяли на себя благоустройство населенных пунктов, обновление социальной инфраструктуры, возведение новых школ и детских садов. Что касается строительства жилья для военнослужащих, здесь Московская области тесно сотрудничает с Министерством обороны России.

Общаясь с бойцами 45-й бригады спецназа ВДВ, которая дислоцируется в Кубинке, Андрей Воробьёв отметил:

- Нас здесь все время благодарят: и за детский сад, и за школу. Но командир дальше пошел, он сейчас берет следующую высоту на гражданском направлении - это строительство жилья нового. Это мы тоже обсуждаем, вас тоже обязательно будем держать в курсе: что за жилье, какие условия, где оно будет строиться. Занимайтесь своим делом, а мы на гражданке, как говорят, будем заниматься своим.

Андрей Воробьёв рассказал, что для детей военных из Московской области, которые сейчас находятся в зоне СВО, организуют новогодний праздник.

- С женами офицеров разговаривали и договорились о том, что и праздник, и все, что детям положено в Новый год мы обеспечим. Чудеса будут для детей, концерты будут, - пообещал губернатор.