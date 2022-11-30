Цены - вниз: какие товары и услуги дешевеют в Москве и почему

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Во всем общественном транспорте Москвы и Подмосковья до 31 декабря 2022 года можно ездить дешевле - держателям карт «Мир» вернется кешбэк за проезд. В столице при оплате проезда национальной картой, загруженной в смартфон, за каждую поездку возвращается 10 рублей в виде кешбэка. В Подмосковье при таком же способе платежа автоматически применится скидка в 10 рублей. Экономить можно на поездках во всем общественном транспорте, включая метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (D1 и D2) и наземный транспорт – автобусы, электробусы, трамваи. Чтобы воспользоваться выгодным предложением, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию. Чтобы проезд был дешевле – поднесите телефон к терминалу оплаты или турникету, принимающему карты, и его стоимость снизится на 10 рублей.

Кстати, оплата смартфоном - не единственная возможность сэкономить в общественном транспорте столичного региона. Для пассажиров метро до конца года действует предложение с кешбэком 10 рублей при оплате поездок национальной платежной картой через новый технологичный сервис Face Pay. Кроме того, до Нового года можно приобрести «Тройку» с годовым абонементом, за покупку этого проездного вернется кешбэк 10% - до 2,5 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

КОЛБАСА, ГРЕЧКА И СМАРТФОНЫ

В Москве подешевели некоторые овощи, колбаса и сосиски. Такие данные опубликовал Мосстат. Так, на 6,3% подешевела морковь, на 4% снизились цены на вареные колбасы, на 3,4% - на гречневую крупу, на 3,2% - на сахар и наконец, на 2,6% - на сардельки и сосиски. Из фруктов можно выделить виноград, яблоки, груши, и лимоны - фрукты стоят дешевле в среднем на 4%. Если от процентов переходить к более понятным цифрам, то разница всего в несколько рублей, но все равно приятно. Копейка, как говорится, рубль бережет. Зато свежие помидоры подорожали аж на 19,8% по сравнению с началом осени. Поднялись и цены на бананы - до 13,3%, на апельсины – до 13,2%. Замечено и повышение цен на свежие огурцы - на 8,3%.

Что касается цен на непродовольственные товары, то уменьшилась стоимость пиломатериалов (на 6,7%) и дорожных велосипедов для взрослых (на 4,6%). Подешевели и средства связи: например, смартфоны стали стоить дешевле на 5,8%. Эксперты связывают изменение цен с зимними тенденциями - дешевеют продукты и товары, которые с наступлением холодов пользуются меньшим спросом. И на которые цена была изначально завышена. А дорожают те, для производства которых требуется больше ресурсов.

ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА

В Москве с 24 декабря 2022 года изменятся тарифы на парковку. На 27 улицах стоимость снизится. Например, в Бумажном проезде и на Красногвардейском бульваре тариф снизится со 150 до 80 руб. в час, а стоянка на Пантелеевской улице обойдется в 40 руб., вместо 80 руб.

Дешевле станет парковка в Донском (1-й и 3-й Донские пр-ды, Дальний пер., ул. Донская, ул. Академика Петровского, ул. Вавилова), Красносельском (1-й Новый пер., 3-й и 6-й Красносельские пер., ул. Пантелеевская), Тверском (2-й Волконский пер., ул. Самотечная), Даниловском (3-я Рощинская ул., 4-й, 5-й, 6-й Рощинские пр-ды, ул. Городская), Мещанском (Больничный пер., ул. Пантелеевская, ул. Самотечная), Беговом (Бумажный пр-д), Пресненском (Красногвардейский б-р) и Таганском (Сивяков пер.) районах. Кроме того, подешевеет парковка в районе Хамовники (Лужнецкий пр-д, Несвижский пер.), на Марьиной роще (Октябрьский пер.) и Якиманке (ул. Академика Петровского).

Увы, без подорожания все же не обойдется: на 140 улицах цены на парковку, наоборот, вырастут. Это должно освободить до 10—15% мест. Например, на Большой Спасской улице дневной тариф вырастет с 150 до 380 Р в час, а ночной — с 60 до 200 Р в час. Полный список улиц опубликован на Едином Транспортном Портале.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Московские риелторы фиксируют снижение цен на жилье - как на новое, так и на вторичное. Причины - ситуация неопределенности и сложная экономическая ситуация. Кроме того, возвращаются к своим нормальным значениям переоцененные объекты. В октябре спрос на столичные новостройки упал почти в 2 раза, вслед за ним вниз поползли и цены. Правда, не так быстро, как хотелось бы - эксперты говорят, что ценник скорректировался всего на 1-3%, но раньше даже такого снижения не наблюдалось. Сильнее, чем в других районах, новостройки подешевели в Басманном и Сокольниках, Обручевском и Старое Крюково, а также в Пресненском, Нагорном, Тверском и Алексеевском районах.

Третий месяц подряд в Москве дешевеет и вторичное жилье. В ходе торга собственники могут снизить цены на квартиры на 5-7%, а иногда скидка доходит до 10%.