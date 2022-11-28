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Москва строится-202228 ноября 2022 7:00

Новые дороги на юго-востоке Москвы: Участки Московского скоростного диаметра и развязка около МКАДа

Подробнее о проектах рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Pуководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Pуководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продолжается развитие транспортной инфраструктуры. В разных районах Москвы прокладывают магистрали, возводят развязки в местах пересечения загруженных маршрутов, строят над железной дорогой путепроводы. Сразу несколько таких крупных проектов сейчас выполняют на юго-востоке города. Об этом рассказал в интервью «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ДЕЛО К РАЗВЯЗКЕ

- Рафик Равилович, сколько дорожных сооружений сейчас строят в Юго-Восточном округе специалисты Департамента? Какие из них стали главными?

- Сегодня возводим и реконструируем порядка десяти масштабных транспортных объектов в составе южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) и Южной рокады. Из них наиболее важными стали два участка рокады - от улицы Подольская до Курьяновской набережной и от улицы Марьинский парк до МКАДа, а также пять отрезков на МСД - от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Рязанского проспекта до ТТК, от улицы Грайвороновская до Шоссейной, от Шоссейной до улицы Полбина, от Полбина до Курьяновского бульвара. В этот список стоит добавить путепровод «Текстильщики-1», развязку на пересечении МКАДа с улицей Верхние Поля и Капотня, многоуровневые развязки на Курском направлении железной дороги с необходимыми дорогами от ТТК до Люблинской улицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей. Параллельно реконструируем под занавес будущего года путепровод «Текстильщики-1». А развязки на Курском направлении железной дороги должны быть готовы к декабрю 2026 года.

ПЕЧАТНИКИ И ПОСЁЛОК БИТЦА СТАНУТ БЛИЖЕ

- Могли бы подробнее рассказать о южном участке МСД?

- Этот маршрут по прямой составит 28 километров, а его общая длина со всеми сопутствующими новыми дорогами - 96 километров. Во время осмотра хода строительства Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что южный участок МСД – это самое сложное из всего, что мы делали в столице, потому что автомагистраль проходит через огромное количество пересечений железных и автомобильных дорог, она практически вся висит в воздухе. Например, сюда входят 56 искусственных сооружений, а также 12 пешеходных переходов.

Южный участок соединит крупные магистрали - шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицы Подольских Курсантов, Липецкая, Дорожная, Симферопольское и Варшавское шоссе и магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Его разделили на 10 отрезков, из которых сейчас 9 участков – в строительстве, по одному участку ведется проектирование.

Вид с квадрокоптера на строительство транспортной развязки Московского скоростного диаметра с Волгоградским проспектом.

Вид с квадрокоптера на строительство транспортной развязки Московского скоростного диаметра с Волгоградским проспектом.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- В чем польза будущего маршрута МСД для жителей юга и юго-востока столицы?

- Южный участок скоростного диаметра свяжет четыре округа Москвы - Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный и 22 района, в которых живут около 2,5 миллионов человек. Кроме того, ускорятся поездки по городу для 185 тысяч жителей из поселений Новой Москвы - Булатниковское, Щербинка, Сосенское и Московский.

С учетом планируемого строительства участков Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта и от Пролетарского проспекта до Каспийской улицы появится замкнутый транспортный контур. На него выйдет участок магистрали от Кантемировской улицы до магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».

Между собой соединятся ТТК, Северо-Восточная хорда и Южная рокада, появится новая прямая транспортная связь между Юго-Восточным и Южным округами. При этом разгрузятся Рязанский и Волгоградский проспекты, шоссе Энтузиастов, Нижегородская улица, ТТК, южная часть МКАДа, Варшавского и Симферопольского шоссе, Дорожная улица.

- В какие столичные районы станет проще добираться после запуска южного участка МСД?

- В первую очередь в такие районы, как Нижегородский, Лефортово, Перово, Текстильщики, Рязанский, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Печатники, Люблино, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево-Восточное и Бирюлево-Западное, а также поселок Битца.

Кроме того, появится комфортный подъезд к станциям «Новохохловская» и «Нижегородская» МЦК и станциям «Люблино», «Депо», «Перерва» МЦД-2, а также к жилым домам и различным социальным, культурным, бытовым учреждениям.

Строительство южного участка Московского скоростного диаметра от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейная, октябрь 2022 г.

Строительство южного участка Московского скоростного диаметра от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейная, октябрь 2022 г.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Сталкиваются ли строители со сложностями и какими при создании новых дорог в оживлённом мегаполисе? Транспорт ведь не останавливается в городе даже ночью…

- Сложностей возникает немало как при строительстве, так и при реконструкции дорог. Нам нужно учитывать интенсивность действующих маршрутов. В зависимости от этого подбираются решения по типу прокладки инженерных коммуникаций. Кроме того, всегда делаем расчет экологического и шумового воздействия на соседние со стройплощадкой кварталы. При этом стараемся, чтобы жители испытывали как можно меньше неудобств от строительных работ.

Ещё мы разрабатываем и используем нетиповые решения с учетом стесненности и срочности проведения работ, например, на южном участке МСД от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная (ЮВХ-3).

- А что конкретно делали на этом отрезке?

- Строительство эстакады основного хода велось одновременно с трех точек методом надвижки без приостановки движения основного хода Волгоградского проспекта, МЦД-2, открытого участка метро Таганско-Краснопресненской линии, а также улиц Люблинская и Шоссейная.

Эстакада основного хода проходит вторым уровнем над улицей Шоссейная на протяжении более 700 метров. Общая длина эстакадных сооружений - четыре километра, что составляет порядка 50 % от общей протяженности дорог объекта.

ЦИФРЫ

Дорожные стройки в Юго-Восточном округе Москвы:

1. Многоуровневые развязки, в том числе с Курским направлением железной дороги - 18 километров новых и реконструируемых дорог, в том числе 10 эстакад (4,3 км).

2. Реконструкция Донецкой улицы на участке от Подольской улицы до Курьяновской набережной в рамках Южной рокады (ЮР) - 1,9 километра новых и реконструируемых дорог.

3. Участок ЮР от улицы Марьинский парк до МКАДа - 3 километра новых и реконструируемых дорог, в том числе подземный пешеходный переход в районе пересечения улиц Верхние Поля и Марьинский парк.

4. Участок МСД от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная (ЮВХ-3) - 10,4 километра новых дорог, в том числе 5 эстакад (3,2 км).

5. Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня в рамках ЮР - 15,6 километра новых и реконструируемых дорог, в том числе 5 эстакад (1,8 км), 3 путепровода (242 м), подземный пешеходный переход в районе 1-го Покровского проезда, д. 1 и два надземных пешеходных перехода в районе ТК «Садовод», а также пересечения улицы Верхние Поля с МКАД со стороны природного исторического парка «Кузьминки-Люблино».

6. Участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта (ЮВХ-1) - 11 километров новых дорог, в том числе 14 эстакад (7,1 км), 2 путепровода (1,3 км).

7. Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара (ЮВХ-5) - 10,8 километра новых дорог, в том числе 2 эстакады (480 м), подземный пешеходный переход в районе ул. 1-я Курьяновская, 41.

8. Участок МСД от Рязанского проспекта до ТТК (ЮВХ-2) - 5 километров новых дорог, в том числе путепровод (455 м), два подземных пешеходных перехода в районе ул. Нижегородская, д. 98.

9. Реконструкция путепровода «Текстильщики-1» - 0,13 километра новых дорог, в том числе путепровод (30 м).

10. Участок МСД от улицы Шоссейная до улицы Полбина (ЮВХ-4) - 5,7 километра новых дорог, в том числе две эстакады (456 м).

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