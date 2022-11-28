Новые дороги на юго-востоке Москвы: Участки Московского скоростного диаметра и развязка около МКАДа

Pуководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продолжается развитие транспортной инфраструктуры. В разных районах Москвы прокладывают магистрали, возводят развязки в местах пересечения загруженных маршрутов, строят над железной дорогой путепроводы. Сразу несколько таких крупных проектов сейчас выполняют на юго-востоке города. Об этом рассказал в интервью «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ДЕЛО К РАЗВЯЗКЕ

- Рафик Равилович, сколько дорожных сооружений сейчас строят в Юго-Восточном округе специалисты Департамента? Какие из них стали главными?

- Сегодня возводим и реконструируем порядка десяти масштабных транспортных объектов в составе южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) и Южной рокады. Из них наиболее важными стали два участка рокады - от улицы Подольская до Курьяновской набережной и от улицы Марьинский парк до МКАДа, а также пять отрезков на МСД - от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Рязанского проспекта до ТТК, от улицы Грайвороновская до Шоссейной, от Шоссейной до улицы Полбина, от Полбина до Курьяновского бульвара. В этот список стоит добавить путепровод «Текстильщики-1», развязку на пересечении МКАДа с улицей Верхние Поля и Капотня, многоуровневые развязки на Курском направлении железной дороги с необходимыми дорогами от ТТК до Люблинской улицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей. Параллельно реконструируем под занавес будущего года путепровод «Текстильщики-1». А развязки на Курском направлении железной дороги должны быть готовы к декабрю 2026 года.

ПЕЧАТНИКИ И ПОСЁЛОК БИТЦА СТАНУТ БЛИЖЕ

- Могли бы подробнее рассказать о южном участке МСД?

- Этот маршрут по прямой составит 28 километров, а его общая длина со всеми сопутствующими новыми дорогами - 96 километров. Во время осмотра хода строительства Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что южный участок МСД – это самое сложное из всего, что мы делали в столице, потому что автомагистраль проходит через огромное количество пересечений железных и автомобильных дорог, она практически вся висит в воздухе. Например, сюда входят 56 искусственных сооружений, а также 12 пешеходных переходов.

Южный участок соединит крупные магистрали - шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицы Подольских Курсантов, Липецкая, Дорожная, Симферопольское и Варшавское шоссе и магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Его разделили на 10 отрезков, из которых сейчас 9 участков – в строительстве, по одному участку ведется проектирование.

Вид с квадрокоптера на строительство транспортной развязки Московского скоростного диаметра с Волгоградским проспектом. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- В чем польза будущего маршрута МСД для жителей юга и юго-востока столицы?

- Южный участок скоростного диаметра свяжет четыре округа Москвы - Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный и 22 района, в которых живут около 2,5 миллионов человек. Кроме того, ускорятся поездки по городу для 185 тысяч жителей из поселений Новой Москвы - Булатниковское, Щербинка, Сосенское и Московский.

С учетом планируемого строительства участков Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта и от Пролетарского проспекта до Каспийской улицы появится замкнутый транспортный контур. На него выйдет участок магистрали от Кантемировской улицы до магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».

Между собой соединятся ТТК, Северо-Восточная хорда и Южная рокада, появится новая прямая транспортная связь между Юго-Восточным и Южным округами. При этом разгрузятся Рязанский и Волгоградский проспекты, шоссе Энтузиастов, Нижегородская улица, ТТК, южная часть МКАДа, Варшавского и Симферопольского шоссе, Дорожная улица.

- В какие столичные районы станет проще добираться после запуска южного участка МСД?

- В первую очередь в такие районы, как Нижегородский, Лефортово, Перово, Текстильщики, Рязанский, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Печатники, Люблино, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево-Восточное и Бирюлево-Западное, а также поселок Битца.

Кроме того, появится комфортный подъезд к станциям «Новохохловская» и «Нижегородская» МЦК и станциям «Люблино», «Депо», «Перерва» МЦД-2, а также к жилым домам и различным социальным, культурным, бытовым учреждениям.

Строительство южного участка Московского скоростного диаметра от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейная, октябрь 2022 г. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Сталкиваются ли строители со сложностями и какими при создании новых дорог в оживлённом мегаполисе? Транспорт ведь не останавливается в городе даже ночью…

- Сложностей возникает немало как при строительстве, так и при реконструкции дорог. Нам нужно учитывать интенсивность действующих маршрутов. В зависимости от этого подбираются решения по типу прокладки инженерных коммуникаций. Кроме того, всегда делаем расчет экологического и шумового воздействия на соседние со стройплощадкой кварталы. При этом стараемся, чтобы жители испытывали как можно меньше неудобств от строительных работ.

Ещё мы разрабатываем и используем нетиповые решения с учетом стесненности и срочности проведения работ, например, на южном участке МСД от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная (ЮВХ-3).

- А что конкретно делали на этом отрезке?

- Строительство эстакады основного хода велось одновременно с трех точек методом надвижки без приостановки движения основного хода Волгоградского проспекта, МЦД-2, открытого участка метро Таганско-Краснопресненской линии, а также улиц Люблинская и Шоссейная.

Эстакада основного хода проходит вторым уровнем над улицей Шоссейная на протяжении более 700 метров. Общая длина эстакадных сооружений - четыре километра, что составляет порядка 50 % от общей протяженности дорог объекта.

ЦИФРЫ

Дорожные стройки в Юго-Восточном округе Москвы:

1. Многоуровневые развязки, в том числе с Курским направлением железной дороги - 18 километров новых и реконструируемых дорог, в том числе 10 эстакад (4,3 км).

2. Реконструкция Донецкой улицы на участке от Подольской улицы до Курьяновской набережной в рамках Южной рокады (ЮР) - 1,9 километра новых и реконструируемых дорог.

3. Участок ЮР от улицы Марьинский парк до МКАДа - 3 километра новых и реконструируемых дорог, в том числе подземный пешеходный переход в районе пересечения улиц Верхние Поля и Марьинский парк.

4. Участок МСД от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная (ЮВХ-3) - 10,4 километра новых дорог, в том числе 5 эстакад (3,2 км).

5. Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня в рамках ЮР - 15,6 километра новых и реконструируемых дорог, в том числе 5 эстакад (1,8 км), 3 путепровода (242 м), подземный пешеходный переход в районе 1-го Покровского проезда, д. 1 и два надземных пешеходных перехода в районе ТК «Садовод», а также пересечения улицы Верхние Поля с МКАД со стороны природного исторического парка «Кузьминки-Люблино».

6. Участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта (ЮВХ-1) - 11 километров новых дорог, в том числе 14 эстакад (7,1 км), 2 путепровода (1,3 км).

7. Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара (ЮВХ-5) - 10,8 километра новых дорог, в том числе 2 эстакады (480 м), подземный пешеходный переход в районе ул. 1-я Курьяновская, 41.

8. Участок МСД от Рязанского проспекта до ТТК (ЮВХ-2) - 5 километров новых дорог, в том числе путепровод (455 м), два подземных пешеходных перехода в районе ул. Нижегородская, д. 98.

9. Реконструкция путепровода «Текстильщики-1» - 0,13 километра новых дорог, в том числе путепровод (30 м).

10. Участок МСД от улицы Шоссейная до улицы Полбина (ЮВХ-4) - 5,7 километра новых дорог, в том числе две эстакады (456 м).