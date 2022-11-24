Опыт Подмосковья по внедрению искусственного интеллекта начнут распространять в регионах по всей России

Фото: пресс-служба Сбера

Президент России Владимир Путин поручил распространять опыт Москвы и Подмосковья по внедрению искусственного интеллекта и в других регионах. Глава государства сегодня выступил на конференции по искусственному интеллекту - «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также стал гостем площадки - как руководитель одного из самых продвинутых в этом плане регионов.

- Я прошу и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну, - сказал Владимир Путин.

Напомним, в последние годы именно Подмосковье занимает лидирующие позиции по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в сфере госуслуг, контрольных органов и даже общего управления регионом. Один из самых масштабных проектов - подмосковный Центр управления регионом (ЦУР). Это круглосуточный штаб, в который в режиме онлайн стекаются данные по десяткам направлений - от строительства школ до ДТП, от ремонта дорожных ям до работ по благоустройству территорий. Это позволяет оперативно решать любые текущие проблемы.

- Мы стараемся дружить с искусственным интеллектом, внедряем его в различные сферы, - отметил Андрей Воробьёв. - У нас для этого есть все необходимые цифровые данные. Владимир Владимирович, вы были в нашем Центре управления регионом, количество данных по каждому направлению у нас достаточное, чтобы их оптимизировать и искать эффективные решения.

В качестве еще одного примера губернатор Подмосковья привел робота Светлану - через нее жители области имеют возможность записываться на получение тех или иных медицинских услуг. Сегодня 10% всех записей к врачу проходит именно через Светлану. В этой сфере ИИ уже сейчас заменяет колл-центр из 345 операторов.

Также искусственный интеллект в Московской области подключен к системе контроля вывоза строительного мусора. В регионе, где строится огромное количество многоквартирных и частных домов решить эту проблему с помощью одних только людей было почти невозможно.

- Владимир Владимирович, вы в свое время поддержали решение по контролю за утилизацией строительного мусора, - напомнил губернатор. - У нас пару лет назад было так - инспектор экологического надзора вместе с полицией должен был остановить машину, рукою выписать постановление и оштрафовать, если вывоз мусора несанкционирован. После законодательного решения уже видеокамера и искусственный интеллект выявляет нарушения, потому что на каждую машину выдается электронный талон.

На данный момент постановления выписывает все еще инспектор, но уже в 2023 году это станет полностью прерогативой ИИ.

Кроме того искусственный интеллект помогает оперативно систематизировать обращения жителей Подмосковья через портал «Добродел», контролирует работу такси, систему камер видеонаблюдения «Безопасный регион», используется в медицине, оптимизирует работу общественного транспорта.