Сергей Собянин: «Реконструкцию поликлиник в Москве завершим досрочно»

Накануне Международного женского дня, мэр во время осмотра поликлиники встретился с женщинами-врачами и медсестрами. Фото: пресс-служба мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ускорении масштабной программы реконструкции районных поликлиник столицы.

«Мы приняли обязательство досрочно закончить реконструкцию всех 200 поликлиник, которые у нас в программе, — сообщил Собянин сегодня, 7 марта, во время осмотра обновляемого здания филиала №1 поликлиники №8 на проспекте Вернадского. - Это невиданный объем. Очень сложная задача. Я уверен, что мы справимся».

Четырехэтажный корпус поликлиники на проспекте Вернадского, как и большинство других таких зданий, пришлось практически полностью перестроить. Теперь здесь новый фасад, обновленные инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, двери и окна, внутренняя отделка. Кроме того, сюда закупили новейшую медтехнику для оперативной диагностики и лечения.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 2020 по 2023 годы в столице реконструировали 78 зданий поликлиник. Сейчас строительно-монтажные работы проводятся в 123 зданиях. Их планируется завершить до конца этого года.

Сегодня, накануне Международного женского дня, мэр во время осмотра поликлиники встретился с женщинами-врачами и медсестрами. Эти специалисты помогают детям на новых территориях России.

«Хочу сказать слова благодарности, признательности нашим женщинам, работникам здравоохранения, — обратился Собянин к участницам встречи. - Женщинам-медикам - особые слова признательности. Всегда на самых сложных участках, всегда на передовой».

Мэр напомнил, что в дни пандемии врачи спасли сотни жизней горожан, рискуя при этом своим здоровьем и жизнью.

«Сейчас во время специальной военной операции мы по договору с Луганском и Донецком помогаем жителям этих областей, участникам СВО, тем, кто получил ранения, — отметил Собянин. - Московские врачи уже сделали более 10 тысяч операций, десятки тысяч больных осмотрели, в том числе детей».

По его словам, столичные медики провели диспансеризацию около шести тысяч детей на территории ЛНР.

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