«Важно, чтобы дома человек чувствовал эти перемены»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о развитии программы «Чистая вода»

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Губернатор Московской области проверил, как после реконструкции работает водозаборный узел в городе Фрязино на востоке региона.

Напомним, что в Подмосковье существует данность, с которой ничего не поделаешь - природа! В здешней воде содержится большое количество фтора, марганца и железа. Это напрямую влияет не только на цвет воды, но и на ее качество. В советское время воду, которой пользовались жители населенных пунктов, не очищали. А с 2014 года по всей Московской области запущена глобальная реконструкция и модернизация ВЗУ - водозаборных узлов. Во многих муниципалитетах для обеспечения питьевой построили и новые такие объекты.

Собственно, Фрязино до сих пор оставался последним городом в красной зоне по качеству водоснабжения. Теперь, после реконструкции ВЗУ №4, это удалось исправить.

Андрей Воробьёв не только осмотрел объект, но и пообщался с горожанами.

- Во Фрязине мы стараемся обеспечить серьезные перемены. Первое - это вода, - отметил губернатор. - Сегодня решили внести ясность, потому что были недоразумения, в том числе на промышленном предприятии. В рамках президентской программы построили здесь два ВЗУ, среди них ВЗУ №4 - самый крупный в городе. Важно, чтобы дома человек чувствовал эти перемены, чтобы вода была нормальная.

Андрей Воробьёв напомнил, что старые ВЗУ воду от железа не очищали. «Ржавчина» с ощутимым металлическим запахом текла из-под крана во многих муниципалитетах.

- Тогда в Подмосковье проживало 7,5 миллионов человек, из них 2 миллиона смотрели на эту рыжую воду. И вот с 2014 года у нас реализуется большая программа «Чистая вода» - мы начали строить современные ВЗУ. Но бывали случаи, что водозаборные сооружения новые, все прекрасно, но сами магистрали изношены, и ситуация не меняется. Поэтому они тоже должны соответствовать.

Фрязинский ВЗУ №5 был запущен в 2021 году. Благодаря этому чистую питьевую воду в дома получили 13,5 тысяч человек. А остальные горожане - около 40 тысяч жителей - с нетерпением ждали, когда очищенная вода пойдет и через второй узел. Дождались в декабре прошлого года.

К слову, около 20% воды во Фрязине потребляет местная промышленность. В том числе оборонное предприятие «Исток» имени Шокина, которое входит в состав госкорпорации «Ростех». Чтобы увеличить его мощность вдвое, будет построена новая система водоснабжения - воду будут забирать из месторождения «Воря», далее она будет идти около 15 км по трубам до ВЗУ №4, а затем уже перераспределяться на завод. По планам стройка должна завершится уже в 2024 году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Программа «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Подмосковья:

- 550 объектов построили и модернизировали в области с 2014 года.

- 2,5 млн почувствовали качественное улучшение снабжения питьевой водой.

- Еще 22 объект будут реконструированы в 2023 году (ВЗУ, станции водоочистки и проч.).

- После завершения работ положительные изменения смогут почувствовать 137 тысяч жителей 16 городских округов.