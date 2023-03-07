«Чтобы перемены в наших городах были заметны от года к году»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о программе благоустройства

Фото: Антон Чернов

60-тысячный город Фрязино - один из восьми наукоградов, расположенных на территории Московской области. Сегодня это крупнейший в России центр, где производят электронику со сверхвысокими частотами. В 2021 году во Фрязине был запущен масштабный проект по благоустройству центральной части города, любимых зон отдыха горожан, а также ближайшего лесопарка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня проверил ход работ и пообщался с жителями наукограда.

- Современное благоустройство - это не только эстетика, — отметил губернатор. - Точки притяжения людей, возможность заниматься спортом, проводить время с семьей - все это очень важно и влияет на комфорт в Подмосковье. Наша задача - чтобы перемены в наших городах были заметны от года к году.

Андрей Воробьёв напомнил, что в прошлом году привели в порядок пляжную зону на озере Большое, а также прилегающую к нему территорию.

- Жители также просили уделить внимание центральной части города, чтобы она стала комфортнее и зеленее.

В 2021-м у Дома культуры «Исток» положили новую плитку, установили скамейки, на клумбах высадили новые цветы, для гуляющих горожан сделали лестничные спуски, а для маломобильных граждан - пандусы. Рядом организована парковка. На одном из участков Комсомольской улицы полностью заменили асфальт. В сквере появились пешеходные дорожки, деревянный настил для занятий йогой, скамейки со станциями для зарядки мобильных устройств, навесы с качелями.

В нынешнем году в центре города работы по благоустройству продолжат.

Тем временем Фрязинский лесопарк также вошел в программу благоустройства на 2023 год. Напомним, эта программа стартовала в Подмосковье в 2021-м. Ее задача - формирование удобных для жителей зон отдыха на природе без вреда окружающей среде. В 12 лесопарках работу уже завершили. Еще 5 благоустроят до нынешнего сентября. По 8 лесопаркам работы начнутся в течение текущего года.

- Благоустройство Фрязинского лесопарка, которое мы начали в прошлом году - это знаковый проект для округа, — отметил Андрей Воробьёв. - Все работы планируем завершить осенью. Лес - одно из любимых мест у жителей. Надеюсь, после благоустройства здесь будет гулять много людей. Будут и пешеходные, и велодорожки, сделаем детскую и спортивную площадки. А зимой накатаем лыжню.