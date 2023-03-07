Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил сотрудников крупнейшего в России завода по производству сверхвысокочастотной электроники

Фото: Сергей Хакимов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня вручил областные награды сотрудникам фрязинского НПП «Исток». Предприятие считается главным в России по производству сверхвысокочастотной электроники. Эта СВЧ-техника повсеместно используется в связи и навигации. В свою очередь «Исток» - предприятие градообразующее. 7 тысяч человек из 60 тысяч жителей Фрязино трудятся именно на НПП. Причем больше половины из них - женщины. Накануне Международного женского дня Андрей Воробьёв начал общение с заводчанами именно с поздравлений представительницам прекрасного пола.

- Сегодня я здесь, чтобы, прежде всего, поблагодарить коллектив за работу, поздравить женщин с предстоящим праздником - 8 марта. Хорошо известно, что половина состава предприятия - это представительницы прекрасного пола, которые делают очень важную работу, - рассказал губернатор. - Вы возглавляете бюро, лаборатории, отделы, знаете производство, ведете исследовательскую деятельность.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что город Фрязино в свое время начался именно с предприятия «Исток».

- 80 лет назад в поселке Фрязино был основан Электровакуумный институт с опытным заводом (НИИ-160). Можно сказать, что с 1943 года ведется отсчет истории не только предприятия, но и всей отечественной радиоэлектронной промышленности. После эвакуации фрязинский завод был буквально по крупицам собран и возрожден, чтобы помогать фронту. И сегодня в зоне боевых действий успешно используются СВЧ-приборы, произведенные или разработанные во Фрязине.

Специалисты отмечают, что НПП «Исток» не просто успешно работает, но и продолжает развиваться. Например, в 2022 году здесь запустили два новых корпуса, в которых новые рабочие места получили около 600 человек. В планах расширения производства до 2031 года - еще 2 тысячи дополнительных рабочих мест.

КСТАТИ

Во Фрязине базируется одна пяти Особых экономических зон. В 2015 году ее создали именно на базе НПП «Исток». Здешняя ОЭЗ - технико-внедренческого типа. 22 компании, работающие на ее территории, занимаются разработками новой техники и запуском ее в серийное производство.

На текущий момент здесь работают около 500 человек. Резиденты инвестировали в проект около 50 мдрд рублей.