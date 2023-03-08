«Вы - легенда, наша гордость»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил прославленную летчицу, ветерана ВОВ

Губернатор Московской области Андрей Вор­обьёв поздравил с 8 марта 98-летнюю летч­ицу Галину Брок-Бель­цову. Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с 8 марта 98-летнюю летчицу Галину Брок-Бельцову. Галина Павловна - настоящая легенда военной авиации. 36 боевых вылетов на пикирующих бомбардировщиках Пе-2. На текущий момент она единственная оставшаяся в живых летчица из трех советских авиационных полков времен ВОВ.

Сейчас пенсионерка проживает в Щелкове. Андрей Воробьёв навестил женщину в ее квартире, вручил букет цветов.

- Галина Павловна, очень рад с вами встретиться лично, вы - легенда, наша гордость, - сказал губернатор. - Такой активный образ жизни ведете, столько дел делаете для молодежи. Время, конечно, меняется, но главное, чтобы были правильные ценности. Наш Щелковский округ, где находится аэродром Чкаловский - все это связано с полетами. Сейчас к вам ехал, и как раз ребята из кадетского училища имени Покрышкина стоят на остановке. Я подумал: знали бы они, к какой легенде я еду!

Когда началась война, девушке было всего 16 лет. Только-только закончились экзамены по переходу в десятый класс. Мечтала стать геологом. Но в итоге, как и многие сверстники, пошла в военкомат и записалась добровольцем. Сначала был год учебы в 1-м Московском Краснознаменном военно-авиационном училище связи. Затем способную девушку командировали в Йошкар-Олу, где находился запасной авиационный полк. Уже оттуда она штурманом бомбардировщика попала на фронт - воевала в составе 125-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк имени Героя Советского Союза М. Расковой. Галина Павловна встретила Победу в Прибалтике. Награждена тремя боевыми орденами: Отечественной войны I и II степени и Красной звезды, имеет несколько медалей - в том числе «За взятие Кёнигсберга».

После войны бывшая боевая летчица отучилась в МГУ и стала педагогом, кандидатом исторических наук. Преподавала в университетах более 50 лет! А еще - трое детей, 7 внуков, 13 правнуков.

- Хочется жить так, чтобы твой вклад в страну развивал ее и поднимал, делал еще лучше, чтобы это было востребовано. Поэтому может быть и живу, - говорит Галина Павловна. - О девушках - расковцах на войне трех полков изданы книги кроме России в Америке, Франции, Англии и других странах. Я за то, чтобы мир знал, и мир - знает.

Женщина подарила губернатору одну из своих книг, посвященных женщинам-авиаторам. К слову, первую книгу Галина Брок-Бельцова выпустила еще в 1962 году. Позже она была перепечатана во многих странах мира, включая США и Францию.

Галина Павловна и Андрей Воробьёв договорились в мае сходит вместе на выпускной к ребятам из фрязинской кадетской школы-интерната имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. Это учебное заведение с первоначальной летной подготовкой открылось весной прошлого года. В него набрали около 80 ребят из 8-10 классов. Так что в 2023-м будет как раз первый выпуск.

--