Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с 8 марта связисток ВДВ

Фото: Антон Черн­ов

Губернатор Московской области поздравил с Международным женским днем связисток, которые служат в 38-й гвардейской бригаде управления Воздушно-десантных войск.

Часть базируется в деревне Медвежьи Озера под Щелково. (И, к слову, именно к ней приписана знаменитая группа «Голубые береты»). Более 100 военнослужащих части - женщины. В основном. это связистки.

Андрей Воробьёв посетил бригаду и поздравил представительниц прекрасного пола, вручив им букеты тюльпанов.

- Знаю, что вы непосредственно вовлечены во все самое важное, это касается и защиты, и обеспечения безопасности, и чтобы связь всегда была, потому что без нее никуда, - сказал губернатор.

Затем общение продолжилось за чашкой чая - многие военнослужащие живут здесь же, в военном городке. И у местных жителей, конечно, есть пожелания по развитию населенного пункта и его инфраструктуры. Об этом и поговорили.

- Наша встреча - это еще и повод, чтобы решить практические вопросы, - отметил Андрей Воробьёв. - Все что касается бесплатного проезда, кружков - мы постараемся, чтобы все это у вас было. Потому что есть участники СВО, которые пользуются льготами, а есть военнослужащие, находящиеся в местах постоянной дислокации, и тут возникают вопросы, на которые мы должны давать ответы.

Инженерную инфраструктуру в деревне модернизировали по губернаторской программе еще в 2014 году. В 2021-м открыли дополнительный корпус местной поликлиники. В прошлом году завершили благоустройство дворов, поменяли освещение на улицах и дорожное покрытие, обустроили скейт-парк и зону для воркаута. Сейчас в Медвежьих Озерах есть только одна школа, вторую - на 550 мест - должны сдать до конца текущего года.

- Мы обязательно ее достроим. Сдадим в декабре, и с нового года детишки уже в нее пойдут, - пообещал Андрей Воробьёв.

Связистки отметили, что сейчас есть сложности с выездом из военного городка. Дорога узкая, а машин много. По поручению губернатора этот вопрос взял на контроль Минтранс области. Планируется, что уже летом появится дополнительная полоса для автотранспорта - выехать на Щелковское шоссе будет гораздо проще. Андрей Воробьёв пообещал, что к июлю также будет доделан тротуар около воинской части.

Также губернатор также встретился с военнослужащими, которые вернулись из зоны проведения специальной военной-операции. За последний год более 360 бойцов 38-й бригады ВДВ были удостоены госнаград - орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу». Андрей Воробьев заверил, что Московская область со своей стороны будет оказывать военнослужащим и их семьям всю необходимую помощь.