Реконструкция бывших промышленных зданий в Москве: Старинный пивзавод превратят в апартаменты, изофабрику 30-х годов - в школу искусств

Фото: badaevsky.com

Исторические промышленные здания в столице все чаще сохраняют и встраивают в новые кварталы. Там открываются, к примеру, выставочные залы, жилые комплексы, места отдыха, торговля и общепит. Скоро таких отреставрированных памятников станет больше. В Москомархитектуре рассказали, что ещё и где уберегут от сноса.

ГОТИКА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

В центре столицы на Пресне бывшие корпуса авиазавода превратят в бизнес-центр. Здания построили для мебельной фабрики в 1912 году в стиле английской готики. После революции в них разместился завод авиационной промышленности «Рассвет». Здесь работали основатели самолётостроительной отрасли страны - Сергей Королёв, Семён Лавочкин, Николай Камов.

Дизайн будущего офисного комплекса напомнит о том, что происходило в этих стенах в разные годы. Один из входов украсит панно из столярных механизмов начала 20 века. Рядом с ним появится стойка ресепшен, построенная по эскизам предметов мебели того времени. Второй вход в здание оформят деревянными лопастями летающих аппаратов и большим окном в виде круглого иллюминатора самолета.

Во время реконструкции сохранят кирпичные исторические фасады, а все обветшавшие детали восстановят. Кроме того, в здании уцелела подлинная столярная «начинка» нескольких дверных проемов в готическом стиле, а также металлическое ограждение лестницы и лифтовой шахты 1913 года. Их приведут в порядок. Вместе с офисами в комплексе откроются рестораны с летними террасами, кафе и бары.

Когда сделают: ориентировочно в 2024 году.

Где находится: ст. м. «Улица 1905 года», Столярный пер., д. 3, корп. 1.

НАРИСУЕМ РЕНЕССАНС

На севере города бывшую изофабрику 30-х годов прошлого века переделают в многофункциональный комплекс. Здание изначально построили в стиле раннего итальянского Ренессанса - с рядами арок на восьмигранных колоннах, круглыми окнами, расписными деревянными карнизами и штукатуркой, подкрашенной умброй, то есть тёмно-коричневой минеральной краской. Во время реставрации изменившимся за десятилетия фабричным строениям вернут исторический вид.

Теперь здесь разместятся школа искусств с мастерскими для взрослых и малышей, рестораны и кафе. Кроме того, откроют два детских сада, один из которых с игровой площадкой и местом для прогулок на крыше. Рядом вырастут 10 жилых зданий - башни высотой от 17 до 35 этажей и корпуса от 6 до 9 этажей.

Когда сделают: в 2025 году.

Где находится: ст. м. «Аэропорт», ул. Часовая, д. 28.

БАШНЯ ИЗ СКАЗКИ

На западе Москвы в корпусах старинного Бадаевского пивзавода появится новый жилой квартал с парком и общественными пространствами. В некоторых исторических зданиях разместят необычное жилье. Например, двухуровневые апартаменты, а в них - уцелевшие в краснокирпичном сооружении дореволюционные купол и винтовая лестница. Кстати, конструкции лестницы также можно будет использовать как кухонный остров и зону отдыха у камина.

Еще одну элитную жилплощадь разместят прямо в пятиэтажной башне с потолками высотой до 5,7 метра. В ее центре обустроят круглое патио - собственный дворик для будущих жильцов. А еще к ней добавят площадку на прогулочной кровле с видом на парк. Башня с высокими окнами, арочным застекленным проемом и крышей с острым верхом выглядит, словно в сказке!

Фото: badaevsky.com

Фото: badaevsky.com

Для детей в зеленой зоне раскидают специальные валуны и бревна для лазания, откроют панда-парк с домиками на деревьях, игровые площадки.

Фото: badaevsky.com

Когда сделают: в 2025 - 2026 годах.

Где находится: ст. м. «Киевская», между набережной Тараса Шевченко и Кутузовским проспектом.

КОНТОРА С ПАРЯЩИМИ СВОДАМИ

На севере столицы восстановят сооружения бывшего товарищества суконной мануфактуры «Йокиш». Здания из красного кирпича построили в конце XVIII - начале XIX века. Вокруг них разместят новые жилые дома. А внутри будущего квартала останутся сразу несколько старинных корпусов. Среди них - водонапорная башня, которой вернут исторический вид. В ней потом появится общественное пространство. Прежний сушильный корпус мануфактуры отдадут после ремонта под детский сад. Кроме того, инвестор взял на себя и реставрацию объекта культурного наследия «Контора». Это двухэтажное строение, в котором ранее располагался рабочий кабинет владельца предприятия Василия Ивановича Йокиша. Здесь сохранят главные украшения здания - арки, парящие своды и каменную лестницу. На фасаде вновь появятся фигурные наличники на окнах и необычные кронштейны на деревянной кровле.

Когда сделают: в 2025 году.

Где находится: МЦК Коптево, ул. Михалковская, вл. 48.