Строительство Московского скоростного диаметра в столице: Южный участок готов уже почти на 70 процентов

Фото: пресс-служба мэра Москвы.

Для жителей сразу 22 московских районов станут удобнее поездки по городу после запуска южного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сегодня, 9 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося отрезка МСД.

«Самым главным мегапроектом в области дорожного строительства в Москве в этом году является южное направление Московского скоростного диаметра, - сказал Собянин. - Это участок, который соединяет МКАД и шоссе Энтузиастов и выходит на основную линию МСД».

По его словам, важной точкой на маршруте становится пересечение Волгоградского проспекта.

«Это практически одни эстакады, по сути, сложнейшая транспортная развязка», - отметил мэр, напомнив об одновременном запуске всех участков МСД.

«Мы должны синхронно их запустить и соединить основной ход МСД с южным направлением, - уточнил Собянин. - Это даст большой эффект для транспортной ситуации в городе».

Фото: пресс-служба мэра Москвы.

ЧТО ДЕЛАЮТ

На южном участке МСД длиной 28 километров построят всего 96 километров дорог с учетом съездов, развязок и дублеров.

Сюда входят 56 искусственных сооружений длиной 22 километра:

- 36 эстакад;

- четыре тоннеля;

- три моста;

- 13 путепроводов.

Кроме того, проложат 12 внеуличных пешеходных переходов.

На сегодня южный отрезок МСД готов на 68%. Одним из самых сложных его участков стал маршрут между Грайвороновской и Шоссейной улицами. Это бессветофорная дорога в шесть полос. Ее длина - около 2 километров. Из них 1,5 километра трассы пройдет по эстакаде над Волгоградским проспектом и путями МЦД-2.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Строящийся участок МСД свяжет крупные автомагистрали столицы - шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицу Подольских Курсантов и Липецкую, МКАД с выходом в Новую Москву через магистраль «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе».

Полностью МСД длиной 68 километров по прямой откроют для проезда машин до конца 2023 года. Скоростная дорога без светофоров позволит водителям буквально пролететь весь город, не заезжая в центр, всего за 40 минут. Напомним, уже работает основной северный участок МСД - от Ярославского до Дмитровского шоссе, соединивший столицу с трассой М-11 и Косинской развязкой.

ПЛАНЫ

До конца 2023 года в Москве построят:

- 96,6 километра дорог;

- 38 искусственных сооружений;

- 21 пешеходный переход.

В 2024 - 2025 годы планируется возвести 145,6 километра дорог, 35 искусственных сооружений и 28 пешеходных переходов.