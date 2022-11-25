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Общество25 ноября 2022 9:10

В Подмосковье около 3 тысяч женщин прошли маммографию бесплатно по самозаписи

Благодаря новой госуслуге у 13 женщин выявили новообразования молочных желез на ранней стадии и начали лечение
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Фото: пресс-службы министерства здравоохранения МО

Фото: пресс-службы министерства здравоохранения МО

С нынешнего года для жительниц Подмосковье стала доступна госуслуга бесплатной самозаписи на маммографию. Ею могут воспользоваться женщины старше 40 лет. При этом по медицинским нормативам - если предыдущее подобное исследование проводилось не менее 2 лет назад.

- Маммография - основной метод диагностики новообразований молочных желез, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - С возрастом риск развития патологии груди у женщин увеличивается, поэтому мы сделали данное исследование более доступным. Порядка 2,8 тыс. жительниц региона прошли маммографию по самозаписи, у 13 были выявлены злокачественные новообразования.

По словам Светланы Стригунковой, этих женщин уже начали лечить.

Алгоритм записи максимально прост. Это можно сделать как по телефону (единый номер 122), так и через портал госуслуг Московской области. Путь на сайте по разделам: Записаться на прием/ Продолжить запись/ Рентгенология. Далее нужно выбрать удобное время и дату.

Важное условие: получить услугу могут только жительницы Подмосковья, которые имеют прикрепление к любой государственной поликлинике на территории области.

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