В Подмосковье начали выпускать уникальное оборудование по переработке вторичного пластика

Фото пресс-службы Корпорации развития Московской области

В Московской области начали выпуск нового уникального оборудования, которое улучшит эффективность переработки отходов пластика. Точнее, так называемого вторичного пластика, который остается после первичной переработки. Подмосковная компания запатентовала технику, которая позволит даже из этих остатков высококачественный ПЭТ-гранулят. (Это «заготовки», из которых в дальнейшем на заводах производят пластиковые бутылки, - Авт.).

Предприятие запущено при содействии Корпорации развития Московской области в Раменском городском округе. По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, инвестор в течение пяти лет вложит в этот проект более 1 млрд рублей:

- По плану, производственные мощности компании в ходе реализации инвестпроекта вырастут с 200 до 1000 тонн продукции в месяц. На новом предприятии будет создано порядка 150 рабочих мест.

Сами разработчики уточняют, что вторичный гранулят будет по стоимости гораздо дешевле первичного. Хотя по своим свойствам ему практически не уступает. Заказы на новое оборудование уже поступают и из других регионов России.

- По статистике, каждый день на перерабатывающих предприятиях образуются отходы фильтрации полиэтилентерефталата. Это так называемый вторичный пластик – застывшие куски пластмасс, которые не пригодны для дальнейшей переработки, - объясняет генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин. - Уже скоро любой завод по переработке пластика сможет закупить передовое отечественное оборудование для «переработки отходов из отходов» и стать безотходным. Ценно, что такие тектонические сдвиги происходят именно на территории нашего региона.